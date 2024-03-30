深圳好去處｜嚴選4大賞花勝地　行最高峰梧桐山遊杜鵑長廊

抓緊春天的尾巴 4個深圳賞花勝地 打卡必去！

踏入三月及四月，全國各地都紛紛迎來繁花盛開的景象，與我們一河之隔的深圳亦不例外！今個春天，如果想來一趟短途的北上賞花之旅，以下介紹的4個深圳賞花勝地記得收藏了！ 文章出處：「當代中國」網站 深圳賞花｜園博園匯芳園 簕杜鵑開滿屋檐 古韻十足 首先要介紹的賞花勝地，是位於深圳園博園的匯芳園。 匯芳園是一處具有潮汕風味的嶺南園林，三面環山，建築精巧，工藝講究，青瓦白牆的小屋搭配泥塑、彩繪、金漆、木雕等潮汕民間傳統工藝，極具特色。

不過，要説到匯芳園最美的景色，當屬春天盛開的簕杜鵑花。簕杜鵑又名三角梅，每年3月初起，粉白色的簕杜鵑開滿整個園博園，以匯芳園的最為茂盛。 簕杜鵑猶如瀑布般從古色古香的屋檐傾瀉而下，姹紫嫣紅，在飛檐斗拱和彩雕白牆的襯托下，盡是詩情畫意，充滿中式古典之美。 交通：地鐵1號線「竹子林站」 深圳賞花｜光明歡樂田園 百畝油菜花海 如置身童話國度 春天賞花，又怎可以少得油菜花呢？每年2月下旬至3月中旬，深圳光明歡樂田園就會被大片大片的油菜花所包圍，所到之處滿目金黃，形成一片震撼的花海景觀。 光明歡樂田園油菜花田佔地逾40萬平方米，場面壯闊，置身其中就像走進了一個花海迷宮一樣，被金黃的油菜花重重包圍，成為了田園畫中的一人。

值得一提的是，在油菜花田的不遠處，坐落了一條高架鐵路，這裏其實是贛深高鐵的線路，大家幸運的話，還可以利用錯位攝影，拍下一輛輛列車在油菜花田飛馳而過的畫面！ 交通：地鐵6號線「圳美站」，導航「光明小鎮歡樂田園-北門」步行或乘車前往 深圳賞花｜十里杜鵑花長廊 雲霞襯托 梧桐山最「仙」景觀 深圳第一高峰梧桐山，自古便是熱門賞花勝地，每年3月中旬開始，就能迎來梧桐山杜鵑花盛開的景況。 梧桐山上種植的杜鵑花多達上百種，分布於小梧桐周邊，像是春鵑園、夏鵑園、東鵑園、杜鵑谷等多個賞花點，打造出十里杜鵑步道的景觀，其中最著名的是擁有「花中西施」之譽的毛棉杜鵑。