深圳好去處｜圖解深圳十大免費巴士專線 直達卓悅中心、Coco Park、萬象天地等熱門商場(附地址)

深圳十大免費巴士專線 直達熱點商圈吸客。

港人假日北上消費已成為常態，深圳各大商場為了吸引港人，自今年9月開始不斷在過境口岸推出免費巴士專線，直達地鐵、商場及美食等熱點。現時3大口岸羅湖、福田和深圳灣口岸都設有免費巴士，除了到達口岸附近的商場外，更有遠至龍華區，覆蓋面愈來愈廣。本文以圖解方式盤點一下深圳的免費巴士專線。

深圳灣口岸 設3免費專線直達南山區 自9月8日起，深圳巴士集團推出3條免費巴士路線「南山消費文旅專線」，分為A線、B線、C線，由深圳灣口岸出發，前往深圳灣萬象城、益田假日廣場、歡樂海岸、萬象天地、海上世界等熱門景點。服務時間為每日早上9:30至晚上21:30。A線覆蓋多個港人熟悉的商場，包括深圳灣萬象城、海岸城、華潤萬象天地等。B線覆蓋多個親子旅遊及消閒景點，有世界之窗（歡樂谷）、錦繡中華、歡樂海岸等。C線主要覆蓋位於蛇口、海上世界的消閒熱點，有寶能·all city、海上世界南等。

羅湖口岸 設商場、美食、珠寶三大專線 自9月29日至12月31日，羅湖口岸推出3條免費接駁巴士路線，主打商圈購物、美食和珠寶三大特色，乘客可於沿途旅遊點及商場自由按鈴下車，像乘搭一般巴士一樣方便。3條巴士專線分別為主打商場的「禮享‧羅湖商圈環線」、主打美食的「禮享·羅湖美食專線」，以及主打珠寶的「禮享·羅湖珠寶專線」。每10至15分鐘一班。商圈環線覆蓋地王、筍崗、水貝、天河城、東門等5大商圈，每一個商圈設有1個固定站點，乘客可以自由按鈴下車。美食專線直達萬象食家，途經金光華、萬象城、地王大廈、京基100、KKmall等美食聚集地，終點是萬象食家南門。珠寶專線則途徑深圳金展珠寶廣場（深圳珠寶博物館）、水貝萬山等多個珠寶商圈，直達新開商場KK Time。

福田口岸 3專線囊括CDB核心商圈 福田口岸是第3個開設免費巴士專線的口岸，設有「福田歡樂購」A、B、C三專線。服務期至2024年1月1日。A線覆蓋香蜜湖第一家購物中心印力中心、主打年輕時尚的KKOne，以及主打科幻感的中洲灣C Future City。B線覆蓋CBD核心商圈，都是港人喜愛的熱點，包括卓悅中心、Coco Park，及平安金融中心等。C線覆蓋華強北中航城君尚、蓮花一村（深業上城）等。