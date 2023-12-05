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2023-12-05 18:00:00

深圳好去處｜圖解深圳十大免費巴士專線 直達卓悅中心、Coco Park、萬象天地等熱門商場(附地址)

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深圳十大免費巴士專線 直達熱點商圈吸客。

深圳十大免費巴士專線 直達熱點商圈吸客。

港人假日北上消費已成為常態，深圳各大商場為了吸引港人，自今年9月開始不斷在過境口岸推出免費巴士專線，直達地鐵、商場及美食等熱點。現時3大口岸羅湖、福田和深圳灣口岸都設有免費巴士，除了到達口岸附近的商場外，更有遠至龍華區，覆蓋面愈來愈廣。本文以圖解方式盤點一下深圳的免費巴士專線。

深圳灣口岸的「南山消費文旅專線」分ABC三專線，在深圳灣公交總站上車，綠車車身吸晴。 （網上圖片)

深圳灣口岸的「南山消費文旅專線」分ABC三專線，在深圳灣公交總站上車，綠車車身吸晴。 （網上圖片)

深圳灣口岸   設3免費專線直達南山區

自9月8日起，深圳巴士集團推出3條免費巴士路線「南山消費文旅專線」，分為A線、B線、C線，由深圳灣口岸出發，前往深圳灣萬象城、益田假日廣場、歡樂海岸、萬象天地、海上世界等熱門景點。服務時間為每日早上9:30至晚上21:30。A線覆蓋多個港人熟悉的商場，包括深圳灣萬象城、海岸城、華潤萬象天地等。B線覆蓋多個親子旅遊及消閒景點，有世界之窗（歡樂谷）、錦繡中華、歡樂海岸等。C線主要覆蓋位於蛇口、海上世界的消閒熱點，有寶能·all city、海上世界南等。

（當代中國製圖） （當代中國製圖） （當代中國製圖）

羅湖口岸 設商場、美食、珠寶三大專線

自9月29日至12月31日，羅湖口岸推出3條免費接駁巴士路線，主打商圈購物、美食和珠寶三大特色，乘客可於沿途旅遊點及商場自由按鈴下車，像乘搭一般巴士一樣方便。3條巴士專線分別為主打商場的「禮享‧羅湖商圈環線」、主打美食的禮享·羅湖美食專線」，以及主打珠寶的「禮享·羅湖珠寶專線」。每10至15分鐘一班。商圈環線覆蓋地王、筍崗、水貝、天河城、東門等5大商圈，每一個商圈設有1個固定站點，乘客可以自由按鈴下車。美食專線直達萬象食家，途經金光華、萬象城、地王大廈、京基100、KKmall等美食聚集地，終點是萬象食家南門。珠寶專線則途徑深圳金展珠寶廣場（深圳珠寶博物館）、水貝萬山等多個珠寶商圈，直達新開商場KK Time。 

羅湖口岸的免費專線，分商圈、美食、珠寶三大特色路線，沿途按鈴可下車。（圖片來源：羅湖發布微信) （當代中國製圖） （當代中國製圖） （當代中國製圖）
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福田口岸  3專線囊括CDB核心商圈

福田口岸是第3個開設免費巴士專線的口岸，設有「福田歡樂購」A、B、C三專線。服務期至2024年1月1日。A線覆蓋香蜜湖第一家購物中心印力中心、主打年輕時尚的KKOne，以及主打科幻感的中洲灣C Future City。B線覆蓋CBD核心商圈，都是港人喜愛的熱點，包括卓悅中心、Coco Park，及平安金融中心等。C線覆蓋華強北中航城君尚、蓮花一村（深業上城）等。

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福田口岸巴士專線總站在福田口岸公交總站，粉藍色車身是它的招牌標記。（圖片來源：深港指南＠小紅書) （當代中國製圖） （當代中國製圖） （當代中國製圖）

福田口岸   2專線直達龍華區新晋特色消費點

11月初，福田口岸更推出2條直達龍華區的免費巴士專線。深圳市公共交通管理局公布，在11月9日至2024年1月6日每逢假日（含香港法定假日）及周末，福田口岸將開設免費巴士「龍華文旅專線」A線及B線，路線覆蓋多個極具特色的新興熱點。A線覆蓋龍華壹方城、上河坊/星河Cococity、龍華天虹購物中心。B線則直達大浪商業中心。

（當代中國製圖） （當代中國製圖）

根據香港入境處數字顯示，今年7月有468萬人次的香港居民北上廣東，10月北上港人達到535萬人次。隨着港人北上消費意慾日高，以及深圳商場及旅遊消閒點愈來愈多，免費巴士專線便成為了港人北上消費及遊玩的捷徑了。

本文「當代中國」授權刊出，歡迎關注】

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