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中國
2023-12-31 11:00:00

深圳好去處｜地鐵8號線二期通車直達大小梅沙　「山海專列」途經鹽田墟美食站

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深圳地鐵8號線二期通車！探秘「山海專列」海洋氣息

被譽為「山海專列」的深圳地鐵8號線二期即將通車，「搭乘地鐵去看海」已不再是夢！這個看山看海的地鐵專列，只有4個站點，站內布置是怎樣的呢？在通車之前，先來探秘一下。

深圳地鐵8號線二期的4個站點包括鴻安圍站、鹽田墟、大梅沙、小梅沙站。4個站點與一般的地鐵站風格大不相同，都富有海洋氣息。

大梅沙站 鯨魚主題散發「深海之光」

大梅沙是4個站中最具特色的，是繼世界之窗站之後、另一座以主題公園形式設計的特色地鐵車站。

車站以夢幻的粉藍色系為主調，在車站大堂，抬頭看去，只見大鯨魚帶着小鯨魚們在天花燈內「暢泳」；外牆、檐口線條，以及側立面內嵌的玻璃，模擬鯨魚嘴部的造型；站內隨處可見鯨魚裝飾，令人好像置身海底世界。

通透的天窗，令自然光灑落在大堂各處，營造出波光粼粼的氛圍，難怪大梅沙站被譽為「深海之光」。

小梅沙站 海豚座椅 吸引小朋友  

小梅沙站的主調與大梅沙呼應，以粉藍色系為主，不同的是細節。

天花板上的鏤空裝飾，以白描線條勾勒出一個「海底世界」，小魚、貝殼精緻可愛，極具美感。站內的座椅是可愛的「海豚」，大堂的柱身以七彩的「海洋珊瑚」作為裝飾，繽紛的色彩令人眼前一亮。

鴻安圍站 大堂天花板有亮點

鴻安圍站的天花板設計亦別具特色，採用全開放式，以粉藍色的鐵箱包藏各類管線，令到整個空間更開闊，光線更開揚。

鹽田墟站 波浪造型 有「美食站」之譽

鹽田墟站也有獨特亮點。月台的天花及柱身刻着金色和藍色的波浪造型，點綴着橙色的小貝殼，點出「美味濱海」的主題。這裏有著名的鹽田海鮮街，一頓豐富的海鮮，可以為遊客的山海遊揭開序幕。

山海專列於12月28日通車，沿線有山有海，有鹽田海鮮街、海濱長堤、大小梅沙海灘、市集、燈塔，以及多個以海洋為主題的圖書館，是三五知己與一家人假日的好去處。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

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