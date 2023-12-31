深圳好去處｜地鐵8號線二期通車直達大小梅沙　「山海專列」途經鹽田墟美食站

被譽為「山海專列」的深圳地鐵8號線二期即將通車，「搭乘地鐵去看海」已不再是夢！這個看山看海的地鐵專列，只有4個站點，站內布置是怎樣的呢？在通車之前，先來探秘一下。

深圳地鐵8號線二期的4個站點包括鴻安圍站、鹽田墟、大梅沙、小梅沙站。4個站點與一般的地鐵站風格大不相同，都富有海洋氣息。

大梅沙站 鯨魚主題散發「深海之光」

大梅沙是4個站中最具特色的，是繼世界之窗站之後、另一座以主題公園形式設計的特色地鐵車站。

車站以夢幻的粉藍色系為主調，在車站大堂，抬頭看去，只見大鯨魚帶着小鯨魚們在天花燈內「暢泳」；外牆、檐口線條，以及側立面內嵌的玻璃，模擬鯨魚嘴部的造型；站內隨處可見鯨魚裝飾，令人好像置身海底世界。

通透的天窗，令自然光灑落在大堂各處，營造出波光粼粼的氛圍，難怪大梅沙站被譽為「深海之光」。