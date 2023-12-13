深圳好去處｜大梅沙 小梅沙 享受陽光海灘與濱海棧道 蓮塘口岸搭深圳地鐵8號線直達(附地址)

深圳地鐵8號線二期工程，宣布將於12月28日開通。開通後，可以由蓮塘口岸直達有「東方夏威夷」之稱的大小梅沙，港人北上乘坐地鐵便可以輕鬆享受陽光與海灘了。不打算玩水的話，8號線二期沿線其實還有不同的玩法，有散步的濱海棧道、打卡的背仔角燈塔，更有全海景式圖書館及市集等等，都與山與海有關，被譽為「山海專列」，適合一家大小與文青出遊。現在就來盤點當中的3大玩法。

深圳地鐵8號線二期共有4個站，分別是鴻安圍站、鹽田墟站、大梅沙站、小梅沙站，全長約8.01公里，設計速度每小時80公里，由蓮塘口岸站到小梅沙站，只需要6元人民幣，比由羅湖站到小梅沙站還便宜1元。該線路有「山海專列」的美譽，是一個快速由市區直達郊外的地鐵路線。

深圳地鐵8號線｜大梅沙海濱公園 1.8公里沙灘 陽光下嬉戲

喜歡陽光海灘的話，大梅沙海濱公園絕對是首選。大梅沙海濱公園於大鵬灣畔，三面環山，一面臨海，中間有長達1.8公里的開闊沙灘，陽光充沛，形成一幅生機勃勃的亞熱帶海濱風光圖畫，有「東方夏威夷」之稱。以往市民需要花半天坐公車到大海沙，現在坐地鐵就可以到達了。公園的中心有兩座特大廣場，分別為「太陽廣場」和「月亮廣場」，兩廣場中間以一道「陽光走廊」連接其中。走廊內設有供遊客休憩的磨光石凳，每天日出及日落時分都有不少遊人到來欣賞美景。

大梅沙海濱公園共分游泳區、運動區、休閒區、娛樂區、烤肉場等部分，有摩托艇、沙灘車、高空彈跳等遊樂項目可供選擇，無論與家人及朋友一同來聚餐看海，或下海游泳、玩水上項目，都能令人樂而忘返。小梅沙現時正建造一個集旅遊、酒店、住宅社區於一身的「世界級都市型旅遊度假區」，設有多個特色海洋館，包括有熱帶館、極地館、鯨豚館等。全部落成後，將有200多種珍稀名貴的動物匯集小梅沙，整個項目預計2025年落成開放。

大海沙海濱公園

地址：深圳市鹽田區鹽梅路105號

交通：大梅沙站步行即達