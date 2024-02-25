深圳好去處｜幾百蚊買到原創靚衫　南油服裝批發市場行一日都行唔完

這裏每棟大廈都有自己的定位，有以本地原創設計為主，有仿外國品牌、有工廠直銷的，也有來板即做的工場，令來客可以各取所需。 北上消費｜金暉大廈、聚道 原創設計精華所在 第一工業區的面積是最大的，也是南油的精華所在。本地原創設計師大都聚集在這裏，想追潮流款式的話，「金暉大廈」和「聚道」是必到的，就在南油站F1出口附近。 金暉大廈內都是2017年以後才崛起的原創設計品牌，有很多新潮款式，價格略高，一件連身裙至少300至500元左右。不過，因為每種款式數量不多，品質亦很好，吸引到不少精品連鎖店或大品牌到來下單。 金暉大廈一、二層都是設計師店，三樓則有特色咖啡店，設計優雅，是其他批發大廈少有的。到金暉購物的話，不妨到三樓喝一口咖啡。「聚道」被行內人形容為進不了金暉大廈才到這裏開店的，在「名氣」上不及金暉，但服裝設計上時有驚喜。

北上消費｜101、110、111楝 輕奢風與國際品牌兼備 「110、111棟」兩楝主打原單、高端精品、輕奢風、仿大牌，商店裝修時尚，很多還可以試穿，是一大亮點。「101時裝設計師館」主要是國際設計師的原創衣服，主打「高端」。3樓有一個露天攝影基地，很有特色。 尚道中心也同樣走高端路線，有羊毛羔、皮草、真絲連衣裙、羊絨大衣、品牌貨等，據說南油最高端的衣服都在這裏。尚道中心在5樓有一個展廳，展示各款時裝，接待的都是大訂單的顧客，光看展廳也是滿足的。 北上消費｜飛馬、貴航大廈 主打走秀款 價格相宜 第二、第三工業區的服裝價格較第一工業區便宜許多。「飛馬時裝中心」與「貴航大廈」是必到的。這兩楝大廈主打明星款、走秀款，商場潮流款式都有，一樓的款式一般都是最新的。與第一工業區的原創設計不同，這裏大多數店鋪款式都差不多，版型和品質就參差不齊，需要仔細比較。