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中國
2023-12-29 17:30:15

深圳好去處｜星空樂園、鵬飛公園、明湖城市公園等4大親子太空主題樂園

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深圳好去處2023｜ 盤點4大親子免費太空主題樂園　體驗「沉浸式」航天場景

中國航天科技急促發展，全國都興起一股「追逐航天夢」的熱潮。深圳近年新落成的兒童公園，不乏以太空為主題，以火箭或太空艙等為造型的玩樂設施應有盡有，免費之餘顏值又高，已成為親子社交平台的討論熱點。

家長若想孩子從小熏陶在航天的氛圍裏，不妨到來體驗一下。

文：當代中國

位於福田區的星空公園，所有設施都以火箭及星空為主題，美麗與好玩兼備，成為新晉網紅公園。 （圖片來源：定格深圳微信 )

灣區打卡｜福田「星空樂園」  網紅火箭滑梯顏值好玩兼備

這個位於福田區上埗路的新晉兒童公園，每到假日都人氣爆棚，社交平台上打卡熱度非常高。受歡迎的原因之一是它位於深圳地鐵站附近，交通方便，亦因為它的玩樂設施都以太空為主題，顏值與好玩兼備，吸引了不少家長帶孩子到來「放電」。

這裏有網紅滑梯，是一座「火箭」造型的旋轉型滑梯。孩子在「火箭」內攀到高處，從水管型滑梯上滑下來；另一座則是以「UFO」（不明飛行物體）為造型的攀爬滑梯，其內部空間寬闊，能夠容納多人一同攀爬，滑梯也因應兒童年齡建有不同的難度，十分貼心。

從天空下看，福田星空公園由星星及星球設計而成，設計上別出心栽。（圖片來源：幸福福田微信）

同樣有趣的，是一座8人排成一列的鞦韆，都以火箭為造型；就是傳統的攀爬繩索，都是以火箭的三角錐體設計，向上攀爬極考驗孩子的膽量。

而包圍「星空樂園」的，還有一道跑道。這跑道可以跑步，也有不少孩子在玩滑板或滑板車。跑道一圈圈的圍繞着公園，與從高空看就彷彿形成一個宇宙星體了。

　　星空樂園小資訊：

　　地址：深圳市福田區上步路與笋崗西路交叉口

　　交通：深圳地鐵6號線至體育中心站A2出口直達

　　門票：免費及免預約

深圳鵬飛公園的火箭滑梯造型特別，銀色和藍色的設計有科幻feel。（圖片來源：深圳活動網）

灣區打卡｜深圳鵬飛公園  四層樓高超長水管滑梯夠刺激

位於深圳大鵬金沙灣的「深圳鵬飛公園」，是今年農曆新年時才新開幕的，已瞬即成為新晉人氣親子樂園。

鵬飛公園是一個集滑梯、攀爬、吊橋、跳床於一身的兒童公園，公園內每項設施都七彩繽紛，在天空下形成一個美麗樂園。

公園內極受歡迎的設施之一，就是「火箭滑梯」。這個造型有點科幻的火箭型滑梯，在不同高度有不同的出口，有傳統的滑浪型滑梯，也有水管型滑梯，小朋友能夠攀到頂樓的話，已是膽量的考驗。

論滑梯設施，這裏不僅多，規模還很大。這裏有由多個滑梯及空中走廊組成的兒童攀爬設施，水管型滑梯是超長而旋轉型的，高達12米約相當於四層樓高，適合喜歡刺激的小朋友。

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深圳鵬飛公園內的網紅滑梯，是一道4層樓高的滑梯，又長又旋轉度高的滑梯，挑戰小朋友的膽量。 （圖片來源：上影片截圖；下深圳活動網 )

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灣區打卡｜10號星球樂園  藍調太空行星地圖晚上會發亮

相比以上的公園，這個位於龍華區的兒童樂園地方最細，卻是一個百分百太空主題公園。由3個飛碟連接而成的外星人UFO造型攀爬架，是整個樂園的核心。

三個UFO攀爬架以攀爬繩網連接，再從一端的滑梯溜滑而下，孩子「走一圈」能夠挑戰膽量，其樂無窮。

公園內的鞦韆也別具特色，鞦韆座位是一個月亮的形狀，特別的物質令月亮在夜色下發亮，晚空下盪起來別具特色。

位於光明區的10號星球公園，園內設施以九大行星為設計，本身就是一個科普教室，晚上還會發光，像不像一個宇宙銀河體系？（圖片來源：龍華網官網 )

值得注意的是，這裏有一個面積達300平方米的戶外露天「彈床」，彈床其實是由富有彈性的物質做成，鋪在地上造成多個高度不同的山丘，稱為「跳跳雲蹦床」。

這個彈床質地柔軟，小朋友一彈一跳不會有受傷的危險，又被譽為「最安全的蹦床」。

 　　深圳鵬飛公園小資訊：

　　地址：深圳市大鵬新區潮歌巷19號

　　交通：市區有E11或E26直達深圳大鵬，到大鵬中心下車，換乘B983或M457到金沙西路下車即到

　　門票：免費及免預約

　　**建議預留一天時間更佳，附近還有海邊**

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10號星球樂園以天際藍色為主調，日間與晚間氣氛不盡相同。 （圖片來源：龍華網視頻截圖）

整個樂園以藍色為基調，地上是個繪有太空行星的地圖，讓孩子「沉浸式」學習不同行星的關係。

　　北站中心公園10號星球樂園小資訊：

　　地址：龍華區深圳北西廣場對面

　　交通： 深圳地鐵4號線/5號線/6號線到深圳北站A出口，步行900米，或乘坐M385、M359、M363、81到深圳北汽車站，步行前往

　　門票：免費及免預約

　　**樂園適合身高1至1.5米的兒童入場遊玩**

位於光明區的明湖城市公園，遊樂區從天空往下看，彷彿一架飛機在天際飛翔，色彩繽紛極為吸引。（圖片來源：光明網官網）

灣區打卡｜明湖城市公園  太空造型設施及玻璃橋 夠玩一天

以太空及飛行星球為主題的樂園，還有一個非常值得去的公園，就是位於光明區的「明湖城市公園」了。

這個公園是深圳光明區一個重點的生態公園，園內有一個以太空為主題的公園，公園內顏色鮮艷，從高空往下看是一架飛機在天際飛翔的造型，設計精美。

公園內的多道滑梯，設計有傳統小型飛機，也有太空飛船，有簡單的滑梯設計，也有加上繩網的歷奇設計，適合不同年齡的兒童玩樂。

場內有月亮造型的鞦韆、彈床、還有罕見的吊床，地上鋪建色彩繽紛的安全地墊，令到玩樂體驗更舒適。

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光明區明湖城市公園內的太空公園有不同時代的飛機造型遊樂設施，甚具特色。（圖片來源：奧利奧＠小紅書）

明湖城市公園亦是一家人假日的好去處。

明湖城市公園是光明區一個重點生態公園，除了太空主題遊樂園外，整個公園外圍是一個空中棧道，內裏設有玻璃橋，到處都是藝術生態草丘，能夠舒適的散步、放風箏、踏單車，也可以搭帳篷、野餐，美麗的自然環境是一家大小一天放空的好去處。

       光明區明湖城市公園小資訊：

　　地址：光明區龍華區深圳北西廣場對面

　　交通： M529明湖公園站直達

　　門票：免費及免預約

　　**樂園適合身高1-1.5米的兒童入場遊玩**

明湖城市公園是一個生態公園，有空中棧道，棧道一段是玻璃橋，去玩的話一定不要錯過呀！（網上圖片)

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