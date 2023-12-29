深圳好去處｜星空樂園、鵬飛公園、明湖城市公園等4大親子太空主題樂園

深圳好去處2023｜ 盤點4大親子免費太空主題樂園 體驗「沉浸式」航天場景

灣區打卡｜福田「星空樂園」 網紅火箭滑梯顏值好玩兼備 這個位於福田區上埗路的新晉兒童公園，每到假日都人氣爆棚，社交平台上打卡熱度非常高。受歡迎的原因之一是它位於深圳地鐵站附近，交通方便，亦因為它的玩樂設施都以太空為主題，顏值與好玩兼備，吸引了不少家長帶孩子到來「放電」。 這裏有網紅滑梯，是一座「火箭」造型的旋轉型滑梯。孩子在「火箭」內攀到高處，從水管型滑梯上滑下來；另一座則是以「UFO」（不明飛行物體）為造型的攀爬滑梯，其內部空間寬闊，能夠容納多人一同攀爬，滑梯也因應兒童年齡建有不同的難度，十分貼心。

同樣有趣的，是一座8人排成一列的鞦韆，都以火箭為造型；就是傳統的攀爬繩索，都是以火箭的三角錐體設計，向上攀爬極考驗孩子的膽量。 而包圍「星空樂園」的，還有一道跑道。這跑道可以跑步，也有不少孩子在玩滑板或滑板車。跑道一圈圈的圍繞着公園，與從高空看就彷彿形成一個宇宙星體了。 星空樂園小資訊： 地址：深圳市福田區上步路與笋崗西路交叉口 交通：深圳地鐵6號線至體育中心站A2出口直達 門票：免費及免預約

灣區打卡｜深圳鵬飛公園 四層樓高超長水管滑梯夠刺激 位於深圳大鵬金沙灣的「深圳鵬飛公園」，是今年農曆新年時才新開幕的，已瞬即成為新晉人氣親子樂園。 鵬飛公園是一個集滑梯、攀爬、吊橋、跳床於一身的兒童公園，公園內每項設施都七彩繽紛，在天空下形成一個美麗樂園。 公園內極受歡迎的設施之一，就是「火箭滑梯」。這個造型有點科幻的火箭型滑梯，在不同高度有不同的出口，有傳統的滑浪型滑梯，也有水管型滑梯，小朋友能夠攀到頂樓的話，已是膽量的考驗。 論滑梯設施，這裏不僅多，規模還很大。這裏有由多個滑梯及空中走廊組成的兒童攀爬設施，水管型滑梯是超長而旋轉型的，高達12米約相當於四層樓高，適合喜歡刺激的小朋友。

灣區打卡｜10號星球樂園 藍調太空行星地圖晚上會發亮 相比以上的公園，這個位於龍華區的兒童樂園地方最細，卻是一個百分百太空主題公園。由3個飛碟連接而成的外星人UFO造型攀爬架，是整個樂園的核心。 三個UFO攀爬架以攀爬繩網連接，再從一端的滑梯溜滑而下，孩子「走一圈」能夠挑戰膽量，其樂無窮。 公園內的鞦韆也別具特色，鞦韆座位是一個月亮的形狀，特別的物質令月亮在夜色下發亮，晚空下盪起來別具特色。

值得注意的是，這裏有一個面積達300平方米的戶外露天「彈床」，彈床其實是由富有彈性的物質做成，鋪在地上造成多個高度不同的山丘，稱為「跳跳雲蹦床」。 這個彈床質地柔軟，小朋友一彈一跳不會有受傷的危險，又被譽為「最安全的蹦床」。 深圳鵬飛公園小資訊： 地址：深圳市大鵬新區潮歌巷19號 交通：市區有E11或E26直達深圳大鵬，到大鵬中心下車，換乘B983或M457到金沙西路下車即到 門票：免費及免預約 **建議預留一天時間更佳，附近還有海邊**

整個樂園以藍色為基調，地上是個繪有太空行星的地圖，讓孩子「沉浸式」學習不同行星的關係。 北站中心公園10號星球樂園小資訊： 地址：龍華區深圳北西廣場對面 交通： 深圳地鐵4號線/5號線/6號線到深圳北站A出口，步行900米，或乘坐M385、M359、M363、81到深圳北汽車站，步行前往 門票：免費及免預約 **樂園適合身高1至1.5米的兒童入場遊玩**

灣區打卡｜明湖城市公園 太空造型設施及玻璃橋 夠玩一天 以太空及飛行星球為主題的樂園，還有一個非常值得去的公園，就是位於光明區的「明湖城市公園」了。 這個公園是深圳光明區一個重點的生態公園，園內有一個以太空為主題的公園，公園內顏色鮮艷，從高空往下看是一架飛機在天際飛翔的造型，設計精美。 公園內的多道滑梯，設計有傳統小型飛機，也有太空飛船，有簡單的滑梯設計，也有加上繩網的歷奇設計，適合不同年齡的兒童玩樂。 場內有月亮造型的鞦韆、彈床、還有罕見的吊床，地上鋪建色彩繽紛的安全地墊，令到玩樂體驗更舒適。