深圳好去處｜沙頭角海山公園 隱藏巴塞隆拿世界遺產建築？

沙頭角海山公園 隱藏巴塞隆拿世界遺產建築？

在深圳鹽田區、沙頭角保稅區附近的海山公園內，隱藏着一個世界有名的歐式建築群，其藝術塔和馬賽克圖案獨具風情。建築群於2000年已落成，3年前深圳地鐵8號線通車後，才在網絡上爆紅，成為打卡熱點。這建築群有甚麼亮點？ 灣區打卡｜海山公園藝術塔 天然材料拼砌成歐式建築 在海山公園最高處，一座由彩色瓷磚拼砌而成的藝術塔昂然佇立，成為公園最亮眼的地標。塔尖有「珍珠貝殼」，塔身環繞着一個個「海螺」，塔底則仿似一個原始石窟，整座塔甚具歐洲中世紀原始建築的特色。藝術塔下，大量色彩斑爛的瓷片、玻璃、金屬拼貼而成的建築、波浪形石櫈、七彩金龍等等，構成一個童話般的世界。

灣區打卡｜藝術塔夢幻彩梯 飽盡鹽田海景 塔下的石窟中，有一座通往塔頂的螺旋樓梯，充滿夢幻色彩。拾級而上，可盡覽公園及鹽田濱海的景色，令人仿如置身歐洲。

灣區打卡｜仿西班牙大師風格 巨型蜥蜴成亮點 塔前一座像蜥蜴的巨型雕塑亦是亮點之一。蜥蜴由馬賽克風格的石頭、瓷片、玻璃拼砌出來，造型栩栩如生；細看之下，材料經過精細的打磨，光滑無比，堪稱藝術傑作。 有趣的是，這個建築群還與世界遺產建築有關：是借鑑西班牙建築家安東尼·高迪（Antoni Gaudi，1852-1926）的名作而建。高迪被譽為19世紀最偉大的建築家之一，喜歡觀察大自然萬物，如樹木，天空，風，沙，動物，並把這些事物的形狀、特性融入創作中。他運用了大量的圓滑曲線代替單調刻板的棱角，這在當時的建築物中很少見。 高迪認為，直線充滿人工痕迹，曲線才是渾然天成的。