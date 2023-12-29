深圳好去處｜深圳人氣餐廳農耕記 必試「辣椒中的愛馬仕」　300元1斤值不值得？

300元1斤的辣椒，你吃過嗎？這就是「辣椒中的愛馬仕」——樟樹港辣椒。這種珍貴辣椒，在深圳熱門餐廳「農耕記」就可以吃到！農耕記主打湖南鄉下土菜，亦是繼太二酸菜魚後，又一即將登陸香港的內地餐廳。「辣椒中的愛馬仕」到底值不值？北上去深圳打卡農耕記，還有甚麼特色菜必試？一齊來了解吧！

農耕記｜必吃湖南土菜「辣椒中的愛馬仕」 憑甚麼這麼貴？

湘菜品牌農耕記2017年創始於深圳， 5年後，農耕記在深圳已開設超過60家直營門店，遍布各區，在不少港人北上常去的福田領展中心城等商場，都有分店。

農耕記主打湖南土菜，因此從特色菜品到店舖陳設，都充滿濃濃的鄉土氣息。農耕記統一以湖南農村廟會作為店舖設計概念，店舖門口還會有個迷你市集，展示湖南當地的有機食材和土產。

至於農耕記餐廳的內部，則都是木枱、竹燈、舊窗、石板、青磚等裝飾，致力還原湖南農村風格的場景。

此外，農耕記在內地城市的分店，還會為食客提供民俗表演，為用餐過程增添更多鄉土氛圍。 農耕記指，他們90%的食材都來自湖南大山，而且不使用任何添加劑、味精及雞精，還堅持採用產地直送新鮮辣椒。說到辣椒，就不得不提農耕記其中一道招牌菜——號稱「辣椒界愛馬士」的樟樹港辣椒。樟樹港辣椒是湖南岳陽市樟樹鎮的特產，曾賣到300多元（人民幣，下同）一斤。它為甚麼這麼貴？

樟樹港辣椒是時令菜，富含的微量元素比普通辣椒高許多，每年4月中下旬上市，一年只賣40至60天左右；而且種植數量也有限，產量很低，因此物以稀為貴。正宗的樟樹港辣椒香氣濃烈，辣度不算特別高，帶獨特微甜，口感在清脆和柔軟之間平衡得非常好，清炒時皮肉不分離，有水果的香醇，而且吃起來不澀。