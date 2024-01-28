深圳好去處｜灣區最大的兒童樂園龍崗開幕 10大設施免費任玩

一家人出去玩，家長們若想孩子玩安全又益智的遊戲設施，自己玩刺激的機動遊戲，深圳剛剛揭幕的龍崗兒童公園就可以兩全其美。這個號稱深圳乃至粵港澳大灣區最大的兒童樂園，是龍崗市政府精心打造的遊玩學習新地標。這裏有甚麼好玩？有哪些益智設施？怎樣去最方便？ 文：當代中國 面積為福田兒童樂園近2倍 全深圳最大 深圳龍崗兒童公園位於龍崗區龍城街鹽龍大道與愛心路交匯處，面積達到32萬平方米，比現時深圳最大、面積達18萬平方米的福田區兒童樂園還要大差不多一倍，一躍成為全深圳最大的兒童樂園。

超多長滑梯 沙池 水池 有如主題樂園 公園入場費全免，有10大無動力遊戲設施可以免費暢玩，包括長滑梯、攀爬設施、沙池等，規模較一般公園的更大更多樣。此外，有不同主題的遊戲區域，例如以糖果為主題的「糖心工坊」、水果造型的「荔枝球」、以玩水為主題的「麒麟水迷宮」、「摩力水園」，還有以野外探索為主題的「精靈森林」、「麒麟谷」等等。在公園內，就好像到了大型公園及水上樂園一樣，而且不需要分毫便可以玩個夠。無動力設施外，更多的就是機動遊戲。這裏有近20項的收費機動遊戲，滿足愛追求刺激的家長們。

深圳最高摩天輪 亞洲最大海盜船 能俯瞰全市 最亮眼的，當然是摩天輪「灣區之星」了。這個摩天輪雖然不及深圳歡樂海岸的大，但卻是全深圳位處最高、視野最開闊的，能夠俯瞰整個深圳。另一焦點是海盜船。海盜船設有108個座位，規模是全亞洲最大的。又大又高的海盜船不單刺激舒壓，同時也能飽覽深圳城市風景，一舉兩得。碰碰車、俗稱「跳樓機」的跳躍雲霄、過山車、漂流等遊戲設備，相信對愛好刺激的人們都很吸引。

科普館 沉浸式認識大自然 累了吧！龍崗兒童公園內還有室內場館。這裏有科普公益展館，有關於大自然的展覽，有沉浸式體驗的森林冒險劇場，感受科技的奇妙。此外亦有以遊樂方式學習的兒童成長中心等等。這些場館有些還在興建中，落成後相信是又一個科普教育的好去處。除了遊玩設施，這座依山而建的兒童公園，還有得天獨厚的自然環境與森林資源。園區與大自然相互融合，沿着公園指示可以走進旁邊的郊野徑，遊樂之餘還可以來一趟郊外遠足、野餐，是一家大小的親子好去處。