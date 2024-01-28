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中國
2024-01-28 08:00:00

深圳好去處｜灣區最大的兒童樂園龍崗開幕 10大設施免費任玩

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龍崗兒童公園號稱深圳乃至粵港澳大灣區最大的兒童樂園。

龍崗兒童公園號稱深圳乃至粵港澳大灣區最大的兒童樂園。

一家人出去玩，家長們若想孩子玩安全又益智的遊戲設施，自己玩刺激的機動遊戲，深圳剛剛揭幕的龍崗兒童公園就可以兩全其美。這個號稱深圳乃至粵港澳大灣區最大的兒童樂園，是龍崗市政府精心打造的遊玩學習新地標。這裏有甚麼好玩？有哪些益智設施？怎樣去最方便？

文：當代中國

面積為福田兒童樂園近2倍  全深圳最大

深圳龍崗兒童公園位於龍崗區龍城街鹽龍大道與愛心路交匯處，面積達到32萬平方米，比現時深圳最大、面積達18萬平方米的福田區兒童樂園還要大差不多一倍，一躍成為全深圳最大的兒童樂園。

深圳龍崗兒童公園歷時9年興建，定位為深圳首個主題式兒童森林探索公園、灣區兒童友好公園新標杆，好玩又有教育性，是深圳市重點民生工程。（圖片來源：視覺中國）

深圳龍崗兒童公園歷時9年興建，定位為深圳首個主題式兒童森林探索公園、灣區兒童友好公園新標杆，好玩又有教育性，是深圳市重點民生工程。（圖片來源：視覺中國）

超多長滑梯 沙池 水池 有如主題樂園

公園入場費全免，有10大無動力遊戲設施可以免費暢玩，包括長滑梯、攀爬設施、沙池等，規模較一般公園的更大更多樣。此外，有不同主題的遊戲區域，例如以糖果為主題的「糖心工坊」、水果造型的「荔枝球」、以玩水為主題的「麒麟水迷宮」、「摩力水園」，還有以野外探索為主題的「精靈森林」、「麒麟谷」等等。在公園內，就好像到了大型公園及水上樂園一樣，而且不需要分毫便可以玩個夠。無動力設施外，更多的就是機動遊戲。這裏有近20項的收費機動遊戲，滿足愛追求刺激的家長們。

公園內的玩水區也是一大亮點，有噴水槍，也有大水池，夏天時孩子們來到這裏玩水一定超開心。（網上圖片) 深圳龍崗兒童公園內，有不同難度的長滑梯，造型美觀又有挑戰性，基本結合了不同公園旳滑梯元素。（網上圖片) 深圳龍崗兒童公園內的攀爬設施，有不同的挑戰性，滿足不同階段孩子的需要，設計上極具心思。（網上圖片)

深圳最高摩天輪  亞洲最大海盜船 能俯瞰全市

最亮眼的，當然是摩天輪「灣區之星」了。這個摩天輪雖然不及深圳歡樂海岸的大，但卻是全深圳位處最高、視野最開闊的，能夠俯瞰整個深圳。另一焦點是海盜船。海盜船設有108個座位，規模是全亞洲最大的。又大又高的海盜船不單刺激舒壓，同時也能飽覽深圳城市風景，一舉兩得。碰碰車、俗稱「跳樓機」的跳躍雲霄、過山車、漂流等遊戲設備，相信對愛好刺激的人們都很吸引。

全亞洲最大的海盜船，以及俗稱「跳樓機」的機動遊戲，都挑戰你的膽量。（圖片來源：視覺中國） 全深圳最高的摩天輪就在龍崗兒童公園內。（圖片來源：攝影師＿傑文兒、小宇的生活紀錄＠小紅書） 各式機動遊戲，刺激又舒壓。（網上圖片 )

科普館  沉浸式認識大自然

累了吧！龍崗兒童公園內還有室內場館。這裏有科普公益展館，有關於大自然的展覽，有沉浸式體驗的森林冒險劇場，感受科技的奇妙。此外亦有以遊樂方式學習的兒童成長中心等等。這些場館有些還在興建中，落成後相信是又一個科普教育的好去處。除了遊玩設施，這座依山而建的兒童公園，還有得天獨厚的自然環境與森林資源。園區與大自然相互融合，沿着公園指示可以走進旁邊的郊野徑，遊樂之餘還可以來一趟郊外遠足、野餐，是一家大小的親子好去處。

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深圳龍崗兒童公園內的兒童成長中心，有科普館、劇場，以沉浸式及話劇方式灌輸大自然等知識，益智娛樂兼備。（圖片來源：視覺中國；視頻截圖）

龍崗兒童公園

地址：龍崗區龍城街鹽龍大道與愛心路交匯處

交通：

地鐵：16號線到愉園站C口或回龍埔D口，步行約15分鐘。

免費專線：1、接駁地鐵16號線，發車間隔4-7分鐘，途經愛地花園站、中南人防加油站、龍崗兒童公園站；2、接駁地鐵3號線，發車間隔10-15分鐘，途經黃閣路、吉祥路、龍城大道。

 

自駕：公園有停車場，附近亦有多個停車場

花樣年·樂年廣場步行400米，約6分鐘

恆明ONE園區步行700米，約10分鐘

深圳仁恆夢中心步行1100米，約16分鐘

星尚匯步行800米，約10分鐘

天健雲途·BIM設計產業園步行1000米，約15分鐘

 

開放時間：

公園：06:00-22:00

無動力樂園： 06:00-18:00

機動遊戲： 09:00-22:00

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注】

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