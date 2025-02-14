深圳好去處｜福田寶安區四大人氣夜市推介 過關即掃街

港人喜歡掃街，深圳有不錯的選擇。深圳自2023年解禁「路邊攤」、允許攤販在劃定的區域內經營後，逐漸形成了不少具規模的夜市，便宜好吃，還有不錯打卡位。現在就來盤點一下地鐵沿線的優質夜市，絕對是吃貨周末掃街的好去處。

深圳夜市｜深圳水圍村夜市 ¥50吃到飽 過關夜市「第一站」 福田過關後，就近便有一個大型的夜市「深圳水圍村夜市」，絕對是好吃又好玩的地方。 水圍村是深圳數一數二的城中村落，在福田口岸站B出口步行數分鐘就到。深圳水圍村有獨特的嶺南及南洋風味建築，有「水圍1368文化街區」、「水圍街」，有燈籠布置而成的優雅街區，是不少港人過關吃喝的「第一站」。

「深圳水圍村夜市」小食地攤檔每日下午5時陸續開店至晚上，頗有台灣夜市的風味，煙火氣十足。整條小吃街不算很長，但一定能讓你吃得飽，通常人均50元人民幣內可以搞定。 想吃小吃的話，必吃東北美食「烤冷麵」。它有點像台灣的蛋餅，內裏可夾不同的餡料，如紫菜、雞柳、芝士，配上秘製烤醬捲成一卷再切開而成，在香港不容易吃得到。這裏還有不少台灣美食，像台灣蠔蛋燒、粉圓等。大大份雞蛋仔只要8元人民幣。特色一點的有雲南罐罐烤奶，就是利用瓦罐烤奶，加入不同配料如玫瑰、桂花等，令到四周充滿香氣。 深圳水圍夜市 地址：深圳福田區水圍村 交通方法：地鐵4號線福民地鐵站D出口步行5分鐘

深圳夜市｜寶安鹽田美食街 深圳最大夜市 必吃1元鉢鉢雞 位於寶安區的鹽田社區夜市文化街開市18年，是小紅書上超火的宵夜勝地。每天下午4時開檔，營業到凌晨收市，晚晚都人頭湧湧，熱鬧非常！

筆者的朋友曾經在這裏住過，長達400米的美食街擺滿了各式各樣的小吃攤，規模是深圳最大的。必吃美食有1元1串的鉢鉢雞、6元排骨湯、10元水果撈，還有撈汁海鮮、鹵味豬腳、麻辣燙，鍋氣十足。街的盡頭還有衣服、美甲、鮮花、香水、小飾品等，都很好逛，記得講價。 鹽田社區夜市文化街 地點：深圳市寶安區西鄉鹽田街 交通： 1號線西鄉站B出口

深圳夜市｜COCO Park 天台夜市 天台霓虹街別具風情 該夜市位於港人超愛的COCO Park商場頂樓，環境超好。不僅有小食，還有精釀、雞尾酒其至塔羅占卜小攤，四周更高樓環繞，環境超Chill。在晚風和燈光下小酌一杯，鬆馳感滿分。別以為消費會很高，這裏人均消費大約100元人民幣，就能吃個飽。

吃飽後，COCO Park地下有街頭表演，年青人唱歌跳舞，充滿熱鬧氣氛。 COCO Park天台夜市 地址：福田區星河COCO Park三樓平台 交通：地鐵購物中心站

深圳夜市｜福田牛巷坊潮汕夜市 生腌大排檔必去 想吃潮汕美食的話，福田區的牛巷坊潮汕夜市是首選。