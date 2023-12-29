深圳好去處｜荷蘭花卉小鎮、海菲德小鎮等深圳5大歐美風情小鎮 隨手拍都是浪漫

灣區打卡｜華匯文創小鎮 深圳的「歐洲印象」 在深圳世界之窗旁邊，就有一條極富歐陸風情的特色小鎮，大門口是一道彷似法國凱旋門設計的玻璃建築，踏進去，就進入了「歐洲」的國度。 這裏原名為「歐洲印象」，現在則為「華匯文創」，改名後雖然少了一種歐陸情懷，但這裏細緻的歐洲建築，又能讓你極速投入浪漫的異國世界。 三角形的屋頂、圓拱形的窗戶、雅緻的露台，密集的建築塑造出歐洲小鎮的異國風貌，令人心懭神怡。這裏有不少攝影樓，也不時見到新人在這點選拍攝。 這裏有不少咖啡店，打卡累了就來一個歐式下午茶吧！ 華匯文創歐陸風情小鎮交通資訊： 地址：深圳市南山區深南大道9037號 交通：深圳地鐵一號線或二號線世界之窗站H1或J出口 巴士：巴士至世界之窗1站或2站下車

灣區打卡｜荷蘭花卉小鎮 大風車鬱金香的打卡天堂 同樣位於深圳市南山區的，就有一個名為「荷蘭花卉小鎮」，以荷蘭田園風貌為賣點，很受少女歡迎。這裏到處都看到荷蘭式大風車，風車隨風轉動，四周是綠色的草披、七彩的鮮花，合起來就是荷蘭大自然氣息。要是在陽光充沛的時間來到這裏，就成為了一個色彩繽紛的異國天堂。在這裏，你準會見到手抱鮮花拍照的少女們，在與大地爭妍鬥麗。 荷蘭花卉小鎮交通資訊： 地址：深圳市南山區月亮灣大道3008號 交通：深圳地鐵一號線大新站，轉223路巴士到南頭總站，再走數分鐘；巴士201、223、B813至南頭總站直達

灣區打卡｜參照《愛的迫降》取景地 茶溪谷Interlaken小鎮活現瑞士美景 地方一轉，來到瑞士阿爾卑斯山，這裏有一個以阿爾卑斯山少女峰山腳下的「Interlaken」來命名的小鎮，名為「茶溪谷茵特拉根」小鎮。「Interlaken」就是韓劇《愛的迫降》的取景地。 「茶溪谷茵特拉根」小鎮其實是華僑城的核心部分，建築取自阿爾卑斯山麓茵特拉根建築風格、賽馬特的花卉、謝菲爾德的彩繪等多種元素，黃色、藍色、紅色的建築物，依水而建巍然聳立，湖水倒影七彩典雅的樓房，倒影出油畫中的萬千世界。 這個由華僑城設計的瑞士小鎮，是一個集五星酒店溫泉、古老森林火車站、商業街、大劇院、網球館，以及水上高爾夫球練習場為一體的旅遊特色小鎮。這裏還有一個叫「咕咕鐘舞台」，每天都有表演節目上演。在這裏度假猶如置身在美麗的瑞士國度，沉浸在童話世界中。 茵特拉根小鎮交通資訊： 地址：深圳市鹽田大梅沙東部華僑城茶溪谷景區 交通： 乘坐M191路至大梅沙巴士總站(巴士站)下车，步行至大峽谷(巴士站)乘坐旅游6號線，搭乘至茶溪谷(巴士站)下车，步行可達。

灣區打卡｜海菲德小鎮 美式葡萄園建築「醉」美 在華僑城內，有另一個與瑞士風格不盡相同的建築，就是「海菲德小鎮」了。 與七彩繽紛的童話建築不同，海菲德小鎮的建築以原木與磚石建築為主，像極美洲的酒莊。這裏就是仿葡萄酒文化為主題的特色街區。 鎮內設有銅雕展示從葡萄採摘到紅酒釀造的過程，呈現了19世紀美國加州納帕山谷的紅酒小鎮風情。打卡之餘，這裏設有紅酒體驗館、自釀啤酒屋，可以品嚐美酒，同樣是不可錯過的體驗。 海菲德小鎮地址：深圳市鹽田大梅沙東部華僑城大俠谷內海菲德小鎮 交通：乘E12、E13、J1、53、觀光線1或機場6線，前往東部華僑城大峽谷站（也稱大峽谷停車場、巴士總站）