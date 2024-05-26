深圳好去處｜螢火蟲勝地！　西涌膺全國首個「國際暗夜社區」

螢火蟲｜夏日限定！來深圳西涌 看絕美光影流螢

踏入5月，天氣潮濕炎熱，北上深圳遊玩時別一味往涼快的商場跑，因為這個時候的深圳西涌正是螢火蟲飛舞的絕佳季節，想觀賞這個難得一見的自然奇觀，便要捉緊時機了。 文章出處：「當代中國」網站 如何才能與螢火蟲近距離接觸？又如何留住螢火蟲在森林中漫天飛舞的絕美奇觀？ 深圳西涌 螢火蟲的天堂 螢火蟲，又稱夜光、流螢，屬鞘翅目螢科，是一種小型甲蟲，因其尾部能發出螢光，故名為螢火蟲。 螢火蟲「身嬌肉貴」，對四周環境要求十分高，只有水質清潔的河流湖泊、植被茂盛的叢林，以及光污染極少的環境才能吸引牠們。一般在大都市中，很難看到牠們的「倩影」。