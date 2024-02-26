深圳好去處｜龍華區除左山姆仲有文化勝地　市立圖書館北館又大又靚

説起深圳龍華區，相信大家對這個地方都不會陌生，因為這裏坐落着山姆和Costco兩座深受港人喜愛的大型超市。其實，龍華區還有一座同樣備受矚目的全新高科技地標，那就是深圳圖書館北館了。 文章出處：「當代中國」網站 究竟，這座擁有全國最大智能藏書系統的深圳圖書館北館，到底有幾「聰明」？還有甚麽特色？ 深圳圖書館北館｜規則的幾何線條設計 散發簡約美 位於深圳龍華區的深圳圖書館北館，是繼深圳圖書館主館和寶安圖書館後的第3個分館，於2023年12月底正式開幕，是深圳全新文化地標之一。 深圳圖書館北館的整體設計採用了簡約風格，以白色的菱格元素貫穿整座建築，透過陽光的折射，具有層次的幾何線條陰影，讓圖書館變得更立體，光是外觀就已十分吸睛！

值得一提的是，同樣也是全新地標之一的深圳美術館新館，就佇立在圖書館旁，兩者都是由KSP尤根恩格爾建築事務所與築博設計事務所共同設計，別具特色。 深圳圖書館北館｜功能分區多元化 既美觀又實用 深圳圖書館北館建築面積約7.2萬平方米，相當於約7.5個香港中央圖書館的大小，分為地上6層，地下3層，設計藏書量800萬冊，提供座位2,500個。 步入館内，環繞中庭而建的6層高「通天書牆」率先映入眼簾，帶來視覺衝擊。整個閲讀空間採用開放式設計，陽光可以直接映入中庭，讓環境變得透亮舒適。