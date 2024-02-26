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中國
2024-02-26 08:00:00

深圳好去處｜龍華區除左山姆仲有文化勝地　市立圖書館北館又大又靚

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灣區打卡｜全國最大地下智能書庫！深圳圖書館北館3大必看特色

説起深圳龍華區，相信大家對這個地方都不會陌生，因為這裏坐落着山姆Costco兩座深受港人喜愛的大型超市。其實，龍華區還有一座同樣備受矚目的全新高科技地標，那就是深圳圖書館北館了。

文章出處：「當代中國」網站

究竟，這座擁有全國最大智能藏書系統的深圳圖書館北館，到底有幾「聰明」？還有甚麽特色？

深圳圖書館北館｜規則的幾何線條設計 散發簡約美

位於深圳龍華區的深圳圖書館北館，是繼深圳圖書館主館和寶安圖書館後的第3個分館，於2023年12月底正式開幕，是深圳全新文化地標之一。

深圳圖書館北館的整體設計採用了簡約風格，以白色的菱格元素貫穿整座建築，透過陽光的折射，具有層次的幾何線條陰影，讓圖書館變得更立體，光是外觀就已十分吸睛！

值得一提的是，同樣也是全新地標之一的深圳美術館新館，就佇立在圖書館旁，兩者都是由KSP尤根恩格爾建築事務所與築博設計事務所共同設計，別具特色。

深圳圖書館北館｜功能分區多元化 既美觀又實用

深圳圖書館北館建築面積約7.2萬平方米，相當於約7.5個香港中央圖書館的大小，分為地上6層，地下3層，設計藏書量800萬冊，提供座位2,500個。

步入館内，環繞中庭而建的6層高「通天書牆」率先映入眼簾，帶來視覺衝擊。整個閲讀空間採用開放式設計，陽光可以直接映入中庭，讓環境變得透亮舒適。

除了寬闊又美觀的空間，圖書館的功能區劃分也很全面。涵蓋了多功能學習室、人文科技展廳、綜合展廳、數字孿生實驗室、圖書館專家研究室等互動空間，市民可在這些地方參與各類主題講座、研討會等特色活動。

另外，館内還設置了多個集章區，集章愛好者不妨來逐一尋寶吧！

深圳圖書館｜最大地下立體書庫 18米「太空電梯」科幻感十足

作為新一代高科技文化地標，深圳圖書館北館的最大亮點，莫過於被人們稱為「魔法藏書閣」的智能立體書庫。

智能立體書庫位於圖書館地下3層，總面積約3,000平方米，接近7個標準籃球場的大小，可容納實體書本超過400萬冊，是目前全國最大的地下立體書庫。

高18米的立體書庫，鋼製書架上陳列着7萬餘個裝滿書本的藍色箱子，每當有讀者下達借閲訂單時，機械臂就會開始上下穿梭鋼架取書，畫面就像電影《流浪地球》中的「太空電梯」，科技感滿滿。

接着，取下來的書，會通過書籍分揀、垂直調閲等智能系統，調取至工作站，再經工作人員登記後，通過垂直軌道自動送往指定樓層。

如果在館内預借，最快10分鐘，書本就能從地下的茫茫書海送到手中，效率十分高！如此震撼又科幻的畫面，大家也有機會近距離觀賞！只需要在每周五早上10點及周六早上10點，在「深圳圖書館」微信公眾號，找到「書海探底」活動進行預約即可。

「書海探底」只有周末才能參觀，每天只有2場，每場只限10人，大家記得留意時間預約了！

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旅遊小資訊

深圳圖書館北館

地址：深圳市龍華區騰龍路30號

開放時間：9:00-18:00

地鐵：4或6號線，紅山地鐵站A1出口，步行約300米

公交：乘搭B917路、M379路、M381路，在紅山地鐵站（公交站）下車，再步行前往

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本文「當代中國」授權刊出，歡迎關注】

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