深圳好去處｜龍華區2元有得坐觀光電車　遊4大藝術村開心打卡

廣州的海珠有軌電車1號線是公認的觀光列車，僅2元車資便能夠欣賞廣州塔、琶醍珠江啤酒文化創意藝術區等景點，被譽為「海珠區最美觀景線路」之一。 文章出處：「當代中國」網站 在深圳龍華區也有一條有軌電車線路，車資同樣只需2元，雖不是位處觀光核心區，然而沿途卻經過4個各具風格的藝術小村，絕對適合文青一族打卡。 深圳有軌電車｜全線20個站 外觀靚 似漫畫電車 深圳有軌列車是龍華新區現代路面電車示範線，總長11.7公里，全線設站20座，車速只有每小時70公里。主線長約8.59公里，設站15座，由清湖站至新瀾站，在深圳地鐵4號線清湖站、觀瀾站可換乘；支線則長約3.1公里，設5個站點，由大和站至下圍站。

列車只有四卡，能容納300人，屬低地板超級電容鋼輪鋼軌制式的純電動車。鋼鐵的「身軀」就像動漫裏的電車一樣型格，行走時不時發出「叮叮」聲響，在滾滾車流中顯得相當「悠閒」，自成獨特風景。 深圳有軌列車雖不在繁華地區，沿途卻有不少充滿特色的藝術村落，值得一遊。 大和站：龍華社工街 村民全都是任職社工？ 在大和站旁，就有一個充滿色彩的村落，名字還挺有意思，叫作「龍華社工街」。「龍華社工街」是真的由一群社工建造的，是深圳第一條「黨建+社工」為主題的步行街，匯聚了社工行業精英，開展社區治理工作。