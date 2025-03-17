熱門搜尋:
DSE 2025 網上熱話 啟德體育園 上然 金像獎2025 朗天峰 新店關注組 回南天 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
中國
2025-03-17 12:20:00

深圳富豪謝岳與被拐走24年兒子重聚 即送300萬名車及銀行卡

分享：

深圳富豪謝岳（左）用20多年終於奇跡般尋子（右）成功。（圖／翻攝自抖音@尋子謝浩男深圳）

adblk5

深圳富豪謝岳與親生兒子謝浩男失散24年，前者曾懸賞1000萬人民幣尋子，終於在3月14日宣布父子重聚。2日後謝岳在深圳進行團圓宴，並當場宣布贈送兒子一輛平治汽車，以及一張存有歷年教育基金的銀行卡。

綜合多家傳媒報道，2023年12月，深圳富豪謝岳因「懸賞千萬元尋子」引發輿論關注，當時51歲的謝岳表示已經尋找失蹤兒子22年，都沒有結果，他決定如果確認找到兒子，將酬謝1000萬元人民幣（約1073.8萬港元），相信重賞之下必有勇夫，也希望以此打消孩子的顧慮。

深圳富豪謝岳兒子謝浩男24年前被拐走，圖為尋人啟示。（網上圖片） 深圳富豪謝岳多年前與兒子謝浩男合照。（網上圖片） 謝岳得知證實到兒子謝浩男身份後激動不已。（微博） 謝岳得知證實到兒子謝浩男身份後激動不已。（微博） 深圳富豪謝岳與失散24年的兒子謝浩男重聚。（網上圖片） 謝浩男目前正在讀科研。（微博） 深圳富豪謝岳與兒子謝浩男重聚，經過驗血證實兒子關係。（網上圖片）

一家團圓 相擁淚流不止

據報導，謝岳的兒子謝浩男出生於1998年11月26日，在2001年1月14日傍晚在廣東深圳南山區白石洲沙河醫院附近失蹤，當時眉宇間有個小傷疤。謝岳在3月16日團圓宴上激動哭訴，兒子當年踩壞玩具飛機機翼，被他推倒在玩具飛機上，額頭留下疤痕，他為此自責不已，當場送上新的玩具飛機作為彌補。團圓宴上，謝浩男與父母、3個妹妹激動相擁，淚流不止。

據謝岳透露，當年拐走兒子的人已經被深圳警方拘捕，找回兒子的過程如同做夢般不可思議。他說：「前幾天突然接到警察電話，說發現一個疑似和我描述相符的孩子，要驗血比對。警方到學校現場採血，郵寄到深圳。我一晚上沒睡覺，打了五六次電話予警方。後來得知比對成功，很顫抖，感覺終於解脫了，放下一切包袱，可以過上正常人生活。」

adblk6

3月16日團圓宴上，謝岳宣布送給兒子一輛平治G63，價格約300萬人民幣（約322萬港元），並送上一張銀行卡，裡面有每一年為他存下的教育基金。謝岳透露，自己得知孩子曾經當過兵，現在還是就讀名校的研究生：「我感到特別開心，兒子搞科研的，我心裡一直在想，祖墳上冒煙了。」

兒子稱靠自己 不懂開車

對於父親送上的厚禮，謝浩男表示自己還在讀科研，以後還有讀博士的打算，暫時不會開車，車和銀行卡暫時也不需要：「爸爸這麼出色，我相信以後也能靠自己去得到這些。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能