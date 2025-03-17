深圳富豪謝岳與被拐走24年兒子重聚 即送300萬名車及銀行卡

一家團圓 相擁淚流不止 據報導，謝岳的兒子謝浩男出生於1998年11月26日，在2001年1月14日傍晚在廣東深圳南山區白石洲沙河醫院附近失蹤，當時眉宇間有個小傷疤。謝岳在3月16日團圓宴上激動哭訴，兒子當年踩壞玩具飛機機翼，被他推倒在玩具飛機上，額頭留下疤痕，他為此自責不已，當場送上新的玩具飛機作為彌補。團圓宴上，謝浩男與父母、3個妹妹激動相擁，淚流不止。 據謝岳透露，當年拐走兒子的人已經被深圳警方拘捕，找回兒子的過程如同做夢般不可思議。他說：「前幾天突然接到警察電話，說發現一個疑似和我描述相符的孩子，要驗血比對。警方到學校現場採血，郵寄到深圳。我一晚上沒睡覺，打了五六次電話予警方。後來得知比對成功，很顫抖，感覺終於解脫了，放下一切包袱，可以過上正常人生活。」

3月16日團圓宴上，謝岳宣布送給兒子一輛平治G63，價格約300萬人民幣（約322萬港元），並送上一張銀行卡，裡面有每一年為他存下的教育基金。謝岳透露，自己得知孩子曾經當過兵，現在還是就讀名校的研究生：「我感到特別開心，兒子搞科研的，我心裡一直在想，祖墳上冒煙了。」 兒子稱靠自己 不懂開車 對於父親送上的厚禮，謝浩男表示自己還在讀科研，以後還有讀博士的打算，暫時不會開車，車和銀行卡暫時也不需要：「爸爸這麼出色，我相信以後也能靠自己去得到這些。」 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章