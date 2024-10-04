深圳小梅沙水族館海洋世界登場 必看全國最大圓柱魚缸+游水機甲鯊

有「東方夏威夷」之稱的深圳小梅沙，於10月1日（國慶日）迎來深圳最大型海洋主題公園「小梅沙海洋世界」試業。園區佔地6萬平方米，水體量達到４萬立方米，設5大區域，展出逾200多種稀有物種，熱帶極地的應有盡有，當中還加入大量科技元素，極具視覺震撼，塑造知識與夢幻兼備的海洋主題樂園。

小梅沙｜五大主題區 北極熊、白鯨等200種稀有物種 小梅沙海濱地區，自2019年開始進行翻新工程，打造國際級渡假式旅遊區。小梅沙海濱公園和美高梅酒店已於今年5月開幕，而另一亮點，深圳最大的海洋主題公園「小梅沙海洋世界」將於今個國慶日起試業，試業期間成人門票可享近85折優惠，絕對是年青人與一家大小的好去處。

全新的小梅沙海洋世界設有5大主題區，擁有逾200種珍貴稀有的海洋生物。展區包括極地館、熱帶館、鯨豚館、海獅混養池及青藍洞大廳。在極地館內，能夠近距離看到極地世界中的北極熊、海豹和企鵝，讓人彷彿置身於冰雪世界。走進熱帶館，則一秒穿越到熱帶海洋，欣賞五彩斑爛的海洋生物天堂，欣賞鯊魚的英姿、鰩魚的珍稀，與水母的優雅。

小梅沙｜全國最大圓柱水族缸 數十萬沙甸魚上演海洋奇觀 在青藍洞大廳，設有全國最大型的圓柱形水族缸，數十萬沙甸魚上演壯觀懾人的360°全景「沙甸魚風暴」，是不容錯過海洋奇觀！ 在鯨豚館內，能夠聽到海豚音四重奏表演、白鯨在華爾茲圓舞曲中跳舞，叫人大開眼界。海獅混養館中，海獅在水下王國的生活呈現眼前，在水面上與人的幽默互動，讓人忍俊不禁，笑聲不斷。

小梅沙｜仿真機甲鯨鯊 與美人魚水中共舞 小梅沙海洋世界在科技方面下足功夫，利用人工智能交互、AI知識圖譜、VR/AR互動、裸眼3D、激光投影等17項技術，與傳統生物一起和諧互動，呈現有如電影般的視覺效果，釋放豐富的海洋知識，令人看得着迷。 必看的還有機甲鯨鯊。憑藉卓越的仿真技術與一系列尖端科技，一條身穿軍裝的機甲鯨鯊在水中游走，模擬真實鯨鯊的生活姿態，栩栩如生。機甲鯨鯊還與真人扮演的美人魚在水中互動，呈現優美的肢體動作，為遊客帶來一場前所未有的海洋夢幻之旅。