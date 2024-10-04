深圳小梅沙水族館海洋世界登場　必看全國最大圓柱魚缸+游水機甲鯊

有「東方夏威夷」之稱的深圳小梅沙，於10月1日（國慶日）迎來深圳最大型海洋主題公園「小梅沙海洋世界」試業。園區佔地6萬平方米，水體量達到４萬立方米，設5大區域，展出逾200多種稀有物種，熱帶極地的應有盡有，當中還加入大量科技元素，極具視覺震撼，塑造知識與夢幻兼備的海洋主題樂園。
小梅沙｜五大主題區 北極熊、白鯨等200種稀有物種
小梅沙海濱地區，自2019年開始進行翻新工程，打造國際級渡假式旅遊區。小梅沙海濱公園和美高梅酒店已於今年5月開幕，而另一亮點，深圳最大的海洋主題公園「小梅沙海洋世界」將於今個國慶日起試業，試業期間成人門票可享近85折優惠，絕對是年青人與一家大小的好去處。
全新的小梅沙海洋世界設有5大主題區，擁有逾200種珍貴稀有的海洋生物。展區包括極地館、熱帶館、鯨豚館、海獅混養池及青藍洞大廳。在極地館內，能夠近距離看到極地世界中的北極熊、海豹和企鵝，讓人彷彿置身於冰雪世界。走進熱帶館，則一秒穿越到熱帶海洋，欣賞五彩斑爛的海洋生物天堂，欣賞鯊魚的英姿、鰩魚的珍稀，與水母的優雅。
小梅沙｜全國最大圓柱水族缸 數十萬沙甸魚上演海洋奇觀
在青藍洞大廳，設有全國最大型的圓柱形水族缸，數十萬沙甸魚上演壯觀懾人的360°全景「沙甸魚風暴」，是不容錯過海洋奇觀！
在鯨豚館內，能夠聽到海豚音四重奏表演、白鯨在華爾茲圓舞曲中跳舞，叫人大開眼界。海獅混養館中，海獅在水下王國的生活呈現眼前，在水面上與人的幽默互動，讓人忍俊不禁，笑聲不斷。
小梅沙｜仿真機甲鯨鯊 與美人魚水中共舞
小梅沙海洋世界在科技方面下足功夫，利用人工智能交互、AI知識圖譜、VR/AR互動、裸眼3D、激光投影等17項技術，與傳統生物一起和諧互動，呈現有如電影般的視覺效果，釋放豐富的海洋知識，令人看得着迷。
必看的還有機甲鯨鯊。憑藉卓越的仿真技術與一系列尖端科技，一條身穿軍裝的機甲鯨鯊在水中游走，模擬真實鯨鯊的生活姿態，栩栩如生。機甲鯨鯊還與真人扮演的美人魚在水中互動，呈現優美的肢體動作，為遊客帶來一場前所未有的海洋夢幻之旅。
小梅沙｜國內首創360°青藍洞投影秀 魚缸面說故事
國內首創360°青藍洞帷幕，以多媒體技術上演青藍洞投影秀，傳統生物融合現代高科技，上演《敖寶敖仔化龍記》海洋故事，虛實相間，讓觀眾領略海洋的深邃與神秘，帶來震撼的視覺享受。
踏入極地主題的飛行戲院，遊客可以搭乘先進的飛行座椅，穿梭在極地動物之間。隨着影片情節的推進，座椅會有上升、俯衝、穿梭、滑翔，震動、吹風等效果，遊客彷彿置身於廣袤的極地上空，享受真實飛翔的快感。
小梅沙海洋世界遊客中心的外牆上有一面超大LED螢幕，採用裸眼3D技術為遊客講述海洋故事，又是一場震撼眼球的體驗。
遊玩完後， 在展示服務中心可以一站式選購精美禮品，二、三樓則設有海洋主題的中西餐廳，提供多種海洋特色主題餐飲。此外，這裏還是一個海洋世界的科普天地，一、二樓的動物研究服務中心，設有海洋動物暫養池及所需的實驗室、醫療室、孵化室、化驗室、檢查室等，用於海洋研究團隊交流、科普研學等，是海洋發燒友的秘密花園。
喜歡海洋世界的你，一定不要錯過這個深圳最大的海洋主題公園了。
小梅沙海洋世界
地址：鹽田區鹽葵路小梅沙段39段
交通：地鐵2號/8號線小梅沙站A出口直達