深圳少女愛撩鼻屎 擠爆鼻內膿瘡致顱內感染險死

深圳一名愛挖鼻孔的15歲少女花花(化名)，近日擠爆鼻孔內一顆膿瘡後引發顱內感染險死！深圳市人民醫院近日在微信公眾號透露這宗個案，指花花平時經常挖鼻孔，特別是挖出帶血痂的鼻屎時，更加覺得有快感。某日早上，花花睡醒後覺得鼻孔內又痛又癢，一摸發現鼻腔內生了一顆膿瘡，就以為是暗瘡，將它擠爆，再用自來水清理一下。未料沒多久，花花就開始發燒，體溫高達攝氏39度，而且吃了退燒藥也未見好轉，翌日清晨更一邊臉腫起，眼睛無法張開。

患上「海綿竇血栓性靜脈炎」 住院治療大半個月

家人馬上將花花送入深圳市人民醫院急症室。醫生檢查後證實，花花因頻繁挖鼻孔而形成「鼻前庭癤腫」，但花花將其粗暴擠爆，膿液倒流入顱，造成顱內感染，導致「海綿竇血栓性靜脈炎」。海綿竇血栓性靜脈炎是一種非常嚴重且死亡率高的疾病，還可能導致患者失明。幸花花及時就醫，經過大半個月抗感染、抗炎治療後，終於康復出院，沒有任何腦部、眼部併發症。