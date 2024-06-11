深圳屋苑豪派184萬「花紅」 二千業主數錢笑開顏

深圳龍華區城市明珠屋苑向近二千戶業主發放粽子和184萬元（人民幣、下同）現金，業主可獲得650元至2,200元不等，此次現金發放的資金來源是屋苑的公共收益，分紅當天業主們笑逐顏開。

內媒報道，於端午節假期，深圳龍華區城市明珠屋苑向近二千戶業主發放粽子和184萬元（人民幣、下同）現金，業主可獲得650元至2,200元不等，此次現金發放的資金來源是屋苑的公共收益，分紅當天業主們笑逐顏開。

城市明珠屋苑業委會人士證實有關安排，業主可按物業面積領取分紅，一平方米大概發10元，資金來源是多年累積的公共收益結餘，包含臨時停車費、廣告費等，「屋苑有上千戶業主，正值端午節想著給大家分點現金，我們是於本月10日開始發放，如果首日沒有領到，截止日期前也可以補領」。該屋苑一名業主表示，自己居住多年，首次獲得分紅，心裡很開心。

城市明珠花園屋苑第四屆業主委員會主任劉湘說，城市明珠花園成立業委會後，於2020年引入金地物業。這次業委會是將2020年2月至今屋苑共有物業經營收益結餘的6成，即184.46萬元，拿來給業主分紅。據介紹，全體業主一共1,938戶，按一平方米發10元的標準，每一戶可領650元至2,200元不等的分紅。有業主表示，新物業入駐後，屋苑的硬件設施得到了明顯的提升，業主們對於本屆業委會的工作非常滿意。

城市明珠業委會公眾號消息指出，根據業主大會的決議和授權，本次分紅金額共計約184萬元，以現金形式發放，發放對象是截至6月30日(本次公共收益分發截止日期)持有城市明珠房產的產權證人，一個分戶僅限領取一次，6月30日截止，截止日後仍未領取的應當視為放棄權益，未領取資金默認存入業主大會基本賬戶，屬於全體業主公共收益。