深圳山姆招牌麻薯被指附送活老鼠 事主「嚇到魂飛魄散」山姆回應了

深圳山姆超市爆出懷疑食安問題，有深圳發文稱早前網購了一盒山姆熱銷產品麻薯包，送到時驚見有「贈品」——活生生的老鼠一隻，聲言「當場嚇到魂飛魄散」。山姆回應報道指，已第一時間調查，初步認為是商品在取貨點放置期間，被老鼠入侵，對事件深表歉意，並已聯絡消費者妥善解決。

內媒報道，事主發放稱於本月8日晚透過山姆app的「極速達」服務，在深圳山姆龍華店買了該盒24枚裝的Member's Mark原味麻薯，以及一些牛奶果汁等商品。事主表示︰「我真的做夢都沒想到！這種『中頭獎』級別的事情會發生在我身上」，「打開發現一只活老鼠趴在裡面，當場嚇到魂飛魄散」。有網民指照片可見部分麻薯包凹凹凸凸，疑已被老鼠吃了幾口。