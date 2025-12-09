熱門搜尋:
中國
2025-12-09 18:45:50

深圳山姆招牌麻薯被指附送活老鼠 事主「嚇到魂飛魄散」山姆回應了

事主發文稱在山姆麻薯的盒內發現活老鼠。(互聯網)

深圳山姆超市爆出懷疑食安問題，有深圳發文稱早前網購了一盒山姆熱銷產品麻薯包，送到時驚見有「贈品」——活生生的老鼠一隻，聲言「當場嚇到魂飛魄散」。山姆回應報道指，已第一時間調查，初步認為是商品在取貨點放置期間，被老鼠入侵，對事件深表歉意，並已聯絡消費者妥善解決。

內媒報道，事主發放稱於本月8日晚透過山姆app的「極速達」服務，在深圳山姆龍華店買了該盒24枚裝的Member's Mark原味麻薯，以及一些牛奶果汁等商品。事主表示︰「我真的做夢都沒想到！這種『中頭獎』級別的事情會發生在我身上」，「打開發現一只活老鼠趴在裡面，當場嚇到魂飛魄散」。有網民指照片可見部分麻薯包凹凹凸凸，疑已被老鼠吃了幾口。

山姆致歉︰取貨點放置期間 被周邊蟲害偶然侵入

事主隨即在平台給予山姆涉事商品一星負評，並跟客服聯絡。山姆其後回應，稱高度重視食品安全與會員體驗，收到相關反饋後，已第一時間聯動專業蟲害公司開展全鏈路核查；經回溯商品製作、包裝、倉庫上架、揀貨等環節的巡查記錄與倉內監控視頻，均未發現蟲害(老鼠)痕迹或異常。

山姆並稱，經了解，該訂單地址的取貨點位於室外。第三方專業蟲害技術人員赴取貨點現場勘察發現，該地點周邊有花木叢，為野生蟲害提供了棲息條件，且現場發現相關活動痕迹；綜合商品製作、儲運環節的蟲害檢查結果和第三方蟲害技術人員鑒定結果，初步判斷商品系在取貨點放置期間，被周邊蟲害偶然侵入所致。山姆表示已與消費者及時溝通並妥善解決；對於此事件給會員帶來的困擾與不便，深表歉意，後續將加強包裝管理和配送服務。

