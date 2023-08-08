深圳市口岸辦公布18項優化通關環境措施 新皇崗口岸將實施「合作查驗」

深圳市口岸辦公室公布18項措施，在深港陸路口岸優化旅客通關環境和體驗。當中實施多項深港合作措施，包括在口岸設立臨時便民金融服務點，協助香港旅客使用微信、支付寶等掃碼支付功能、增強口岸區域手機信號覆蓋等。 環境措施方面，會拆除影響口岸通關和城市形象的建築物、展開口岸美化提升工程，在深圳灣口岸東廣場和西廣場進行地面和綠化帶翻新，保持口岸公廁環境衞生，改善口岸外圍「黑車」拉客情況等。

18項措施主題（節錄自「深圳口岸發布」微信公眾號） 1. 持續推進口岸「凈、暢、寧」專項行動 2. 在口岸內設置旅遊消費宣傳服務專區 3. 完善口岸便民服務功能 4. 進一步優化旅客通關動線 5. 系統梳理完善通關標識標牌 6. 進一步增強口岸區域手機信號覆蓋 7. 優化升級「深圳口岸發布」公眾號功能 8. 發揮深港口岸聯動機製作用，協調香港口岸部門在香港一側配合前置開展旅遊消費宣傳 9. 與跨境旅行社建立長效聯絡機制 10. 在口岸設立臨時便民金融服務點 11. 按照「一口岸一方案」的原則，以口岸智能客流分析系統為抓手，全時段監測客流動態變化 12. 進一步完善口岸限定區域外臨時停車和停車場管理 13. 搭建口岸營商環境政策宣講平台 14. 全面提升口岸商業品質及運營管理 15. 開展特色港深融合文化活動 16. 組織青年志願者在西九龍站口岸開展節假日諮詢、引導、輔助通關等便民服務 17. 在貨車出入境查驗或候檢場地，設立貨車司機臨時避暑場所 18. 進一步優化貨車口岸查驗配套服務，完善現場叫號及計費系統