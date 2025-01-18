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2025-01-18 13:45:02

深圳廣州海邊驚現「野生史萊姆」　揭紅潮襲大灣區多地

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海邊出現激似「珍珠」的東西。（圖/翻攝《網易》）

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廣東省許多民眾近日到海邊遊玩，赫然發現海灘出現一種透明、圓潤且彈性十足的物體，激似珍奶的「珍珠」，疑惑不已，專家表示，這些物體是「球形棕囊藻」，因特定環境條件突然大量繁殖，形成紅潮現象。

「大海也吸珍珠奶茶」

《廣州日報》報道，這種圓圓的呈透明狀、看起來很有彈性的東西，不僅出現在廣州市海灘，包括深圳市、珠海市等地也有，不少民眾拍下po在網路上， 打趣說「大海也吸珍珠奶茶」、「海邊驚現野生史萊姆」。

專家表示，事實上，這些「珍珠」是球形棕囊藻，由於其在短時間內大量繁殖，形成棕囊藻紅潮。根據中國自然資源部南海預報減災中心發布訊息指出，這次紅潮範圍包括廣州、深圳、珠海、東莞、江門、陽江等城市，並發布提醒。

可能引起皮膚過敏、

廣州生態環境局表示，紅潮（red tide）是一種自然現象，是海洋中的浮游生物主要是藻類，爆發性增殖，導致海水變色，在沿海地區常見。

不過該局提醒，球形棕囊藻紅潮雖對人類沒有直接危害，但若過敏體質的人游泳、戲水，接觸到球形棕囊藻及其釋放的物質，可能引起皮膚過敏、瘙癢等不適症狀，因此紅潮暴發期間，應減少水上活動，避免造成身體不適。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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