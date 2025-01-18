深圳廣州海邊驚現「野生史萊姆」　揭紅潮襲大灣區多地

廣東省許多民眾近日到海邊遊玩，赫然發現海灘出現一種透明、圓潤且彈性十足的物體，激似珍奶的「珍珠」，疑惑不已，專家表示，這些物體是「球形棕囊藻」，因特定環境條件突然大量繁殖，形成紅潮現象。

「大海也吸珍珠奶茶」

《廣州日報》報道，這種圓圓的呈透明狀、看起來很有彈性的東西，不僅出現在廣州市海灘，包括深圳市、珠海市等地也有，不少民眾拍下po在網路上， 打趣說「大海也吸珍珠奶茶」、「海邊驚現野生史萊姆」。

專家表示，事實上，這些「珍珠」是球形棕囊藻，由於其在短時間內大量繁殖，形成棕囊藻紅潮。根據中國自然資源部南海預報減災中心發布訊息指出，這次紅潮範圍包括廣州、深圳、珠海、東莞、江門、陽江等城市，並發布提醒。