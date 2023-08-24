深圳手機攝影大賽一等獎作品涉造假　盜取Nikon Z9相機照片充作華為Mate 30 Pro出品

記者鄒慈芸／綜合報道

深圳日前舉辦了一場攝影大賽，沒想到冠軍作品出爐後，卻被爆料參賽者是盜用別人拍的照片，經過修圖後當成是自己的心血，主辦方審核後也沒發現問題，讓比賽失去公正性。

涉事「山海鵬城 星辰掠影」深圳市手機天文攝影大賽於5月25日開始，主辦方包括深圳市文化廣電旅遊體育局、深圳市氣象局、深圳市大鵬新區管委會。

事緣該照片的原拍攝者表示，自己突然收到朋友傳訊詢問，認不認識一個叫「林某恭」的人，並告知他照片被對方盜用，還在攝影比賽中獲得一等獎。

受害人：查一下照片格式就能發現

男子表示，這張照片是在深圳天文台取景，原本自己的身影也出現在照片中，但是盜圖者通過修圖技巧，將自己P掉後參賽。

誇張的是，該場比賽是「手機攝影大賽」，但是自己當時是用Nikon Z9相機拍攝的，只要主辦方查一下照片的可交換圖檔格式（Exif），注意屬性資訊和拍攝資料，就能輕易發現這是相機拍的，而不是盜圖者所謂的用「華為Mate 30 Pro手機」拍攝。