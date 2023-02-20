深圳新樓盤首期勁減60萬 促銷1日即因「擾亂市場」被查處

為了促銷新樓盤，深圳一個開發商竟然大減60萬元(人民幣，下同)首期，只需30萬元就可以「上車」，結果吸引大量準買家去睇樓，還當場賣出七十多個單位，但最後該開發商因為「擾亂市場」，被當地住房和建設局查處。

促銷宣傳當日賣出七十多個單位

內地「第一財經」報道，深圳地產經紀近日在微信朋友圈「洗版」，宣稱「深圳龍崗區信城縉悅花園『3成首付只需30萬元，開發商送60萬元不用還』」。其中一名地產經紀表示，信城縉悅花園面積78平方米的單位，售價295萬元，三成首期約為90萬元，買家只需付30萬元首期就可以簽約，餘下60萬元「由開發商贈送」。

報道指，誘人的價格馬上吸引大批買家睇樓，單在上周五宣傳優惠當日，就賣出七十多個單位，但同時有業主在現場舉牌抗議「退房」，不滿之前只獲減30萬元首期優惠。