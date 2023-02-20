深圳新樓盤首期勁減60萬 促銷1日即因「擾亂市場」被查處

為了促銷新樓盤，深圳一個開發商竟然大減60萬元(人民幣，下同)首期，只需30萬元就可以「上車」，結果吸引大量準買家去睇樓，還當場賣出七十多個單位，但最後該開發商因為「擾亂市場」，被當地住房和建設局查處。
促銷宣傳當日賣出七十多個單位
內地「第一財經」報道，深圳地產經紀近日在微信朋友圈「洗版」，宣稱「深圳龍崗區信城縉悅花園『3成首付只需30萬元，開發商送60萬元不用還』」。其中一名地產經紀表示，信城縉悅花園面積78平方米的單位，售價295萬元，三成首期約為90萬元，買家只需付30萬元首期就可以簽約，餘下60萬元「由開發商贈送」。
報道指，誘人的價格馬上吸引大批買家睇樓，單在上周五宣傳優惠當日，就賣出七十多個單位，但同時有業主在現場舉牌抗議「退房」，不滿之前只獲減30萬元首期優惠。
住建局：減價太多令獲較小優惠買家心理不平衝
然而，上述優惠只搞了一天就告吹，開發商上周六即被當局查處。報道引述深圳市龍崗區住建局工作人員指出，深圳市明令禁止「低首付」，開發商賣新樓盤時，每個單位售價不得高於或低於備案價的15%，即最低折扣為八五折，涉事樓盤送兩成首期，相當於打八折，屬私自下調備案單位價格，為擾亂市場的舉動。該工作人員解釋，「優惠幅度太大，前期以較小優惠買房的購房者則會產生心理不平衡，進行上訪……之所以有備案價，很大一部分原因就是相關部門為了穩定市場，開發商不能隨意調價」。
開發商辯稱優惠方案遭地產經紀錯誤解讀
不過，涉事開發商辯稱，只是針對部分單位推出減30萬至60萬元的優惠，為九折至八五折，相關「首付30萬」、「開發商送60萬」等低於八五折的促銷優惠，是部分地產經紀「錯誤解讀」，涉事樓盤已於上周五晚6時起暫停收客。
報道提到，該樓盤單位面積介乎78至115平方米，售價介乎283萬至485萬元，每平方米售3.6萬至4.2萬元，平均每平方米3.94萬元，「在深圳屬於妥妥的剛需盤」，但銷情並不樂觀。該樓盤第一、二期分別在去年3月和7月開售，但目前一期只賣出一半單位，二期490個單位之中僅賣出17個。