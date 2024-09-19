深圳日本人學校男童遇襲不治　日外相斥行為卑劣促中方確保日僑安全(持續更新)

日本外相上川陽子對事件深表悲痛和哀悼，已指示駐廣州總領館向男童家庭提供一切協助。她譴責施襲者行為卑劣，令人遺憾，並再次促請中方確保日本公民的安全，以及要求相關官員考慮可以採取哪些額外措施，防止事件再次發生。

日本駐廣州總領事貴島善子證實，10歲男童腹部中刀經搶救無效，延至今晨不治，總領館將盡力協助男童家人，亦與深圳日本人學校保持聯絡提供可行協助，希望中方盡最大努力確保在華日本國民安全。

【9月19日更新】 深圳日本人學校一名歲學生在9月18日、即「九一八」事變周年，早上返學途中，遭一名44歲男子持刀襲擊。據日媒共同社最新報道，指被襲日本學童在19日凌晨傷重不治，學校本周餘下時間都會關閉。

另外，日本大使館在X平台發文，表示對於男童搶救無效死亡「深感痛心和遺憾」，也表達「由衷哀悼」。 貼文稱「我館認爲事態嚴重，衷心希望中國政府盡最大努力保護在華的日本僑民，查明真相，防止此類事件再次發生」。 網友紛紛留言，有人以簡體字表示：「生為中國人，非常抱歉」。

深圳市公安局南山分局中午發布通報，指18日8時許，深圳市南山區招商街道轄內發生一起持刀傷害路人警情，致未成年人沈某受傷。接報警後，我局迅速組織力量到場處置，現場抓獲嫌疑人鍾某(男，44歲)，並第一時間協助120將受傷人員送醫院。目前，案件偵辦和傷員救治工作正在進行中。

共同社報道，一名就讀深圳日本人學校的10歲男童，早上上學途中遭一名男子襲擊，男童受傷送院，情況穩定。44歲男子被警方拘捕，正接受調查。據報，襲擊地點距離學校約200米。

現場片段顯示，事發後學校附近一帶加強保安，一批特警、軍裝及便衣公安在周邊巡邏，也有公安車輛駐守。

日方要求中方防止同類事件再發生

日本駐廣州總領事館派人到當地確認情況，要求有關部門防止同類事件發生。在北京，外交部表示，將繼續採取有效措施，切實保障所有在華日本人安全。

日本內閣官房副長官森屋宏周三在例行記者會上證實事件，並表示「日本駐當地總領事館以保護僑民的角度，已向(中國)當局要求採取措施防止同類事件再發生，以及分享詳細案情」。