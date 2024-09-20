深圳日本人學童遇襲亡　日媒：恐影響日企在中國投資意願

深圳日本人學校一名10歲男童，18日在學校大門外遭襲擊刺傷不治身亡。日本駐華大使館降半旗致哀並指出「事態嚴重」。日媒報道，襲擊日僑的事件接二連三地發生，將對日中交流以及日企在華投資造成影響。
中國外交部發言人林劍18日在例行記者會上稱，該名10歲男童18日在學校大門外約200米處被一名男子刺傷。兇手已經被當場抓獲，案件還在進一步調查中。在深圳市公安局南山分局發布的通報中，稱男童為「未成年人沈某」，並指抓獲44歲的疑犯鍾姓男子。不過，值得留意的是，通報並未提及「日本人學校」及「日本籍」等相關字眼。
今年6月下旬有同類事件
《共同社》報道，襲擊事件使在華的日本人社群陷入緊張。涉及襲擊日僑的事件接二連三地發生，將不可避免地影響日中兩國的交流和日企投資，疏遠中國的動向可能會在日本蔓延。
報道提到，事發當日是九一八事變93周年，當日一早，微博上就充斥着諸如「日本人滾出去」、「小心日本間諜藏身的日本人學校」等仇日言論。
今年6月下旬，一對日本母子在江蘇蘇州被一名中國男子持刀刺傷，更導致一名英勇阻止兇徒的中國女子傷重不治身亡，當時中國官方將襲擊定調為「偶發事件」。報道引述相關人士，事發後蘇州日本人學校的多個派駐人員家庭陸續將家屬送回國，或讓孩子轉學到鄰近城市上海。
「不得不對在華業務變得謹慎」
日本外務省在下年度的預算申請中列入了3.5億日元（約1,918萬港元）作為在中國的校車警備費，正在研究加強措施以確保兒童安全。外務省相關人士對治安惡化的危機感漸增，表示「必須加緊推出對策」。
報道提到，許多日企以電子零件行業為主在深圳展開業務，一家電子產品製造商就提醒派駐人員外出時避免做出引人注目的行為。該公司高層稱：「如果類似事件連續發生就不能說是偶然，不得不對在華業務變得謹慎」。
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