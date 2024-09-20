深圳日本人學童遇襲亡　日媒：恐影響日企在中國投資意願

中國外交部發言人林劍18日在例行記者會上稱，該名10歲男童18日在學校大門外約200米處被一名男子刺傷。兇手已經被當場抓獲，案件還在進一步調查中。在深圳市公安局南山分局發布的通報中，稱男童為「未成年人沈某」，並指抓獲44歲的疑犯鍾姓男子。不過，值得留意的是，通報並未提及「日本人學校」及「日本籍」等相關字眼。

深圳日本人學校一名10歲男童，18日在學校大門外遭襲擊刺傷不治身亡。日本駐華大使館降半旗致哀並指出「事態嚴重」。日媒報道，襲擊日僑的事件接二連三地發生，將對日中交流以及日企在華投資造成影響。

今年6月下旬有同類事件

《共同社》報道，襲擊事件使在華的日本人社群陷入緊張。涉及襲擊日僑的事件接二連三地發生，將不可避免地影響日中兩國的交流和日企投資，疏遠中國的動向可能會在日本蔓延。

報道提到，事發當日是九一八事變93周年，當日一早，微博上就充斥着諸如「日本人滾出去」、「小心日本間諜藏身的日本人學校」等仇日言論。

今年6月下旬，一對日本母子在江蘇蘇州被一名中國男子持刀刺傷，更導致一名英勇阻止兇徒的中國女子傷重不治身亡，當時中國官方將襲擊定調為「偶發事件」。報道引述相關人士，事發後蘇州日本人學校的多個派駐人員家庭陸續將家屬送回國，或讓孩子轉學到鄰近城市上海。