深圳日童命案｜官媒報道事件屬偶發 指疑犯有「前科」 市民獻花哀悼

深圳日本人學校一名10歲中日混血男童，在和母親上學中被人刺傷不治，內地官方媒體今天(20日)首次正式報道事件，公安指經調查，該案屬偶發個案，疑犯鍾某為單人作案，他曾有被行拘案底。

曾有行拘案底 《深圳特區報》今日報道，從深圳市公安局了解到，案發後男疑犯鍾某被捕。44歲的他為漢族，無固定職業，2015年因涉嫌破壞公用電信設施被東莞警方取保候審，2019年因涉嫌虛構事實擾亂公共秩序被深圳警方行政拘留。鍾某對持刀傷害該學生的行為供認不諱。經調查，該案屬偶發個案，鍾某為單人作案。鍾某已於9月18日案發當日被公安機關依法採取刑事拘留強制措施。目前，案件正在進一步偵辦中。

深圳市衛健委表示，救護車在案發後10分鐘抵達現場，將傷者送院。多名專家搶救，但傷者傷勢過重，延至昨日凌晨1時許宣告不治。 市民斥行兇者挑戰文明底線 《深圳特區報》亦指有深圳市民自發往事發地點獻花哀悼，「對暴力行為表達最強烈的憤怒和譴責」，認為「行兇者卑鄙至極」，挑戰了法治和文明的底線，令人無法容忍。有人留言寫道，「無論這個孩子的國籍是哪，既然生活和求學於深圳，他就是深圳的孩子。「也有獻花市民表示，如果家屬有需要會伸出援手，「因為我們共同生活在深圳」。