深圳日童命案｜快手封90帳號涉「煽動中日對立」　歡迎網民舉報

據《界面新聞》報道，「快手」21日發布關於處置傳播不實有害資訊、煽動中日對立等相關違規行為的公告。文中稱，近日，平台在巡查中發現，「有個別用戶發布無中生有的不實有害資訊，蹭熱炒作，煽動中日對立」，嚴重破壞網絡生態環境，平台根據規則予以堅決打擊，對此類違規內容予以清理並對違規用戶採取禁言、禁評、封禁帳號等處置，共處置相關違規帳號90餘個。

另《日經中文網》消息，日本外相上川陽子20日在記者會上表示，針對廣東省深圳市一名在日本人學校上學的男孩被刺身亡事件，計劃近期派遣副外相到訪中國，將在政務方面進行溝通，努力掌握詳細的事實情況。

兇徒曾破壞公用電訊設施

上川表示：「我們透過包含發言人層級說明的多種管道，強烈要求中方就有關事件的事實進行明確說明，並確保孩子們的安全。」她並強調將盡一切可能優先確保中國各地日本人學校的安全，尤其是孩子們的安全，同時為家長和兒童提供精神支援。

據悉，深圳日本人學校一名10歲男學生18日上午7時55分，在與家人步行上學途中，遭遇44歲鍾男持刀行兇。事發後，深圳警方即時到場處置，鍾男被當場拘捕，受傷男童立即被送往附近醫院救治，最終因搶救無效於19日凌晨離世，深圳警方稱該案屬偶發個案，凶手是單人作案，鍾男無固定職業，曾有破壞公用電訊設施、虛構事實擾亂公共秩序等行為。