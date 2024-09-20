深圳日童命案｜日汽車協會促更盡力保護在華人員　松下允員工短暫回國

日本駐華大使金杉憲治就深圳日本人學校學童遇襲後傷重不治的案件，昨日與中國外交部副部長孫衛東通電話，表示遺憾。
金杉已抵達深圳與遇害者遺屬及官員會面
共同社報道，金杉為了與遇害者遺屬及深圳市官員會面，已經抵達當地；日本駐華大使館亦就案件聯絡由日本企業組成的中國日本商會及日本人學校相關人員，召開緊急會議。
報道又指案件震撼在華日本人社群，包括在廣東省有業務的豐田、本田及日產等多間日本汽車製造商的人員。日本汽車工業協會敦促日本政府，設法確保在華日籍人士的安全。組織會長、五十鈴汽車行政總裁片山正則在記者會說，希望日本政府比以往任何時候更努力確保海外僑民安全，又指每間日本車企都會在被認為有風險的地區，收集安全資訊，確保員工及他們的家人無恙。
松下電器允許在華員工及家人短暫返回日本
松下電器表示，允許在華員工及家人短暫返回日本，相關費用由公司承擔。約有100名員工在深圳等地的東芝亦發布通知，呼籲正前往或住在中國的員工注意安全。日本銀行家協會呼籲成員銀行評估海外分行的潛在風險，建立安全確認系統，同時希望中國政府採取徹底措施，防止同類事件再發生。
在北京，外交部發言人表示，中方對事件表示遺憾和痛心，案件仍在調查，中方有關部門將依法處理，中日雙方正保持溝通，重申將繼續採取有效措施，保障在華外國人安全，相信個別事件，不影響中日交往和合作。