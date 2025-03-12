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2025-03-12 14:00:00

深圳春季賞花全攻略　地鐵通達15大花海公園＋2大花展

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深圳春季賞花全攻略　地鐵通達15大花海公園＋2大花展

深圳春季賞花全攻略　地鐵通達15大花海公園＋2大花展

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春暖花開，深圳各處繁花綻放，不但品種多，還都大片大片地盛放，令深圳街頭、公園等變成了吸睛的花海，到處都是打卡熱點。本文為大家精選15個既免費、交通又方便的賞花聖地，快快收藏吧！

文章出處：「當代中國」網站

蓮花山公園：簕杜鵑、桃花 爆布花海震撼視覺 

三月至四月，是簕杜鵑盛開的黃金時間。深圳福田的蓮花山公園，便隱藏着一個簕杜鵑的秘密花園-毓秀園。

園內的簕杜鵑，紅的、粉紅的、淡黃的大片盛開，築織成百米花廊，傾瀉如粉色瀑布，視覺極震撼。

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蓮花山公園一年四季都是賞花季節，在春季，現時簕杜鵑正吐艷，風車與鮮花是絕配，亦是最多人打卡的地方。（圖片來源：白色月光攝影師＠小紅書） 簕杜鵑的布置令蓮花山公園顏值更高，遊客打卡不斷。（圖片來源：白色月光攝影師＠小紅書） 在蓮花山公園風車的另一邊，則有不同粉色的簕杜鵑在向遊客揮手。（圖片來源：依森行遊＠小紅書） 簕杜鵑又名三角梅，色彩鮮艷，造型亦多樣，顯示大自然的魅力。（圖片來源：依森行遊＠小紅書） （當代中國製圖）

園內有三座風車，風車前滿滿的簕杜鵑非常美麗，在大陽光下拍照，任何一個角度都能拍出好看的照片。公園內還有多個由鮮花布置而成的圓拱長廊，也是不容錯過的打卡位。

桃花也正開得燦爛。在蓮花山公園有一片深圳版的「十里桃林」，500多棵桃樹化成一片粉色花海，美不勝收。

福永立新湖公園月季園：月季花點綴深圳「小西湖」

有深圳最美「小西湖」之稱的福永立新湖公園月季園，藏有大片媲美玫瑰的月季花海。

位於寶安區福永街道的立新湖公園簡閱書吧前，湖畔綿延近百米的花海非常吸睛，五顏六色的月季與簡閱書吧相互映襯，勾勒出一幅美麗的畫卷。

福永立新湖公園簡閱書吧前的月季花開得最茂盛好看。（圖片來源：深圳發布） 月季和玫瑰同是薔薇科的兩種常見植物，但它們的區別挺大的，用途也不大一樣，月季主要用來觀賞作切花，而玫瑰主要用來提取精油、作花茶等等。（圖片來源：深圳本地寶） 大片大片的月季花，色彩柔和，在春日陽光下煞是好看。（圖片來源：深圳活動網） 月季色彩豐富多樣。（圖片來源：linxia1028@小紅書） （當代中國製圖）

在立新湖公園的半島花海，上萬株月季花隨風搖曳，這片約2,000平米方的花域裏，五彩繽紛的月季花在綠葉的映襯下格外亮麗。造型可愛的花藝小景不斷刷新着遊客對月季的認知。

到了日落時分，公園內的湖面上波光粼粼，美不勝收，前面是湖水，後面是花海，讓人有置身於山間田野之感。

深圳香蜜公園：千米炮仗花瀑布驚艷全城

位於有「深圳富人區」之稱的香蜜湖區，有一個香蜜公園，那裏炮仗花正在爆發，延綿不斷的橘色花牆看得令人心曠神怡。

這裏長達千米的炮仗花如火焰傾瀉，落下如瀑布，站在花下秒變「花仙子」，隨手拍都很好看。

香蜜公園的花瀑長廊，千米花炮仗花瀑布是打卡地標。（圖片來源：807885378@小紅書） 香蜜公園落日天台，炮仗花構圖也是熱門打卡位。（圖片來源：807885378@小紅書） 位於赤灣華英路景觀公園的瀑布牆亦是驚絕全城，吸引大批市民來拍照。（圖片來源：視覺中國） （當代中國製圖）

炮仗花又叫火焰藤，是一種生長在熱帶地區的藤本植物，炮仗花盛開時，猶如一串串鞭炮掛在枝頭，因而得名。遠看如霞似火，近看耀眼絢麗，整片整片的炮仗花簇擁在一起，視覺感官猶為震撼。

深圳光明歡樂田園：坐小火車看400畝油菜花田

位於光明區光明小鎮的光明歡樂田園內，連綿400畝（約27萬平方米）的油菜花海在這裏競相綻放，呈現出「花滿大地」的唯美景象。層層疊疊的金黃花兒如潮水般湧現，站在當中，有如置身於世外桃源。

位於深圳光明歡樂田園的油菜花田，面積達40萬平方米，來賞花記得坐小火車！（網上圖片) 踏在深圳光明歡樂田園的大片金黄色油菜花田上，一切煩腦都暫時忘卻。（圖片來源：視覺中國） 觀瀾版畫村內的油菜花田，搭配典型的村落，有另一番魅力。（圖片來源：大婷婷chole@小紅書 ) （當代中國製圖）

這裏還可以乘坐復古可愛小火車穿梭於油菜花田間，園內還可以打卡露營、採摘果蔬，體驗大自然的美好。

富泉路： 200米長紫花風鈴木 花落如「櫻花雨」美如畫

來龍華打卡紫花風鈴木，路線很簡單，基本集中在清湖地鐵站附近。先是C1出口右轉的富泉路，長達約200米的道路兩側種滿了紫花風鈴木，遠看是繁花似錦的花海，走近樹底下，風吹來能感受「櫻花雨」般的詩意美好。

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深圳人才公園的紫花風鈴木，雖然已不及1月時茂盛，但仍然值得去看。（圖片來源：視覺中國） 龍華區清湖地鐵站C出口一出便是富泉路，夾道兩旁的紫花風鈴木成為了今年的焦點，吸引大批市民去打卡。（圖片來源：hellohk@小紅書） 在香港中文大學 （深圳）的紫花風鈴木也十分有名，周末開放給遊客，預約登記就可以入內欣賞，大學內還能踏單車，好看又好玩。（圖片來源：愛拍照的阿遠@小紅書） （當代中國製圖）

富泉路的花海拍完，往星河ICO（龍華店）走，ICO商場外面東環二路邊上同樣有長達百米的紫花風鈴木，樹上掛了燈飾，不僅白天好看，晚上氛圍也是滿滿的。深圳人才公園的紫花風鈴木，今年1月盛放至今，仍能看到繁花似錦的痕跡，搭配眼前的「春笋」大廈，更是必到的打卡位。

深圳灣公園小沙山：喜花草  別名可愛花

不得不介紹的，還有深圳灣公園小沙山的喜花草，因它的浪漫藍紫色而收穫滿滿的好評！

喜花草的觀賞期由2月至4月，在深圳灣公園內遠遠便看到大片紫花海，準能為你帶來驚艷，雨後花開狀態更飽和更好看。

喜花草喜歡溫暖濕潤氣候，生長適溫20-28℃，有「可愛花」、「藍花仔」之稱。（圖片來源：883887466@小紅書） 深圳灣公園內大片的喜花草，令小沙山成為遊客賞花必到的景點。（圖片來源：110961739@小紅書） 在深圳灣公園內，現時還盛開了不少花兒，色彩斑爛，非常值得去看。（圖片來源：視覺中國） （當代中國製圖）

除了個別花卉爭艷外，3月份，還迎來兩個大型的花展，當中還有賞花活動，一次過欣賞春天的盛宴。　

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深圳在3月有兩大花展，都是免費的，北上遊玩時不要錯過！（當代中國製圖）

深圳在3月有兩大花展，都是免費的，北上遊玩時不要錯過！（當代中國製圖）

深圳盛放的花兒，怎會只有這些？來深圳記得左看看、右看看，準有更多更驚艷的花海在身旁 。

延伸閱讀：2025深圳賞梅5大好去處 打卡唯美粉紅瀑布 地鐵直達

延伸閱讀：踏春正當時 4個深圳賞花勝地 打卡必去！

【本文獲「當代中國」授權於am730刊出，歡迎關注】

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