深圳春季賞花全攻略 地鐵通達15大花海公園＋2大花展

蓮花山公園：簕杜鵑、桃花 爆布花海震撼視覺 三月至四月，是簕杜鵑盛開的黃金時間。深圳福田的蓮花山公園，便隱藏着一個簕杜鵑的秘密花園-毓秀園。 園內的簕杜鵑，紅的、粉紅的、淡黃的大片盛開，築織成百米花廊，傾瀉如粉色瀑布，視覺極震撼。

園內有三座風車，風車前滿滿的簕杜鵑非常美麗，在大陽光下拍照，任何一個角度都能拍出好看的照片。公園內還有多個由鮮花布置而成的圓拱長廊，也是不容錯過的打卡位。 桃花也正開得燦爛。在蓮花山公園有一片深圳版的「十里桃林」，500多棵桃樹化成一片粉色花海，美不勝收。 福永立新湖公園月季園：月季花點綴深圳「小西湖」 有深圳最美「小西湖」之稱的福永立新湖公園月季園，藏有大片媲美玫瑰的月季花海。 位於寶安區福永街道的立新湖公園簡閱書吧前，湖畔綿延近百米的花海非常吸睛，五顏六色的月季與簡閱書吧相互映襯，勾勒出一幅美麗的畫卷。

在立新湖公園的半島花海，上萬株月季花隨風搖曳，這片約2,000平米方的花域裏，五彩繽紛的月季花在綠葉的映襯下格外亮麗。造型可愛的花藝小景不斷刷新着遊客對月季的認知。 到了日落時分，公園內的湖面上波光粼粼，美不勝收，前面是湖水，後面是花海，讓人有置身於山間田野之感。 深圳香蜜公園：千米炮仗花瀑布驚艷全城 位於有「深圳富人區」之稱的香蜜湖區，有一個香蜜公園，那裏炮仗花正在爆發，延綿不斷的橘色花牆看得令人心曠神怡。 這裏長達千米的炮仗花如火焰傾瀉，落下如瀑布，站在花下秒變「花仙子」，隨手拍都很好看。

炮仗花又叫火焰藤，是一種生長在熱帶地區的藤本植物，炮仗花盛開時，猶如一串串鞭炮掛在枝頭，因而得名。遠看如霞似火，近看耀眼絢麗，整片整片的炮仗花簇擁在一起，視覺感官猶為震撼。 深圳光明歡樂田園：坐小火車看400畝油菜花田 位於光明區光明小鎮的光明歡樂田園內，連綿400畝（約27萬平方米）的油菜花海在這裏競相綻放，呈現出「花滿大地」的唯美景象。層層疊疊的金黃花兒如潮水般湧現，站在當中，有如置身於世外桃源。

這裏還可以乘坐復古可愛小火車穿梭於油菜花田間，園內還可以打卡露營、採摘果蔬，體驗大自然的美好。 富泉路： 200米長紫花風鈴木 花落如「櫻花雨」美如畫 來龍華打卡紫花風鈴木，路線很簡單，基本集中在清湖地鐵站附近。先是C1出口右轉的富泉路，長達約200米的道路兩側種滿了紫花風鈴木，遠看是繁花似錦的花海，走近樹底下，風吹來能感受「櫻花雨」般的詩意美好。

富泉路的花海拍完，往星河ICO（龍華店）走，ICO商場外面東環二路邊上同樣有長達百米的紫花風鈴木，樹上掛了燈飾，不僅白天好看，晚上氛圍也是滿滿的。深圳人才公園的紫花風鈴木，今年1月盛放至今，仍能看到繁花似錦的痕跡，搭配眼前的「春笋」大廈，更是必到的打卡位。 深圳灣公園小沙山：喜花草 別名可愛花 不得不介紹的，還有深圳灣公園小沙山的喜花草，因它的浪漫藍紫色而收穫滿滿的好評！ 喜花草的觀賞期由2月至4月，在深圳灣公園內遠遠便看到大片紫花海，準能為你帶來驚艷，雨後花開狀態更飽和更好看。

除了個別花卉爭艷外，3月份，還迎來兩個大型的花展，當中還有賞花活動，一次過欣賞春天的盛宴。