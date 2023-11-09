熱門搜尋:
MIRROR 床蝨 劉鑾雄 SmartPLAY康體通 雙11 騙案 曉柏峰 無制限探險隊 白日之下 流感 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數
Ad Block Ad Block
返回
中國
2023-11-09 12:00:00

深圳景點｜沙頭角海山公園 隱藏巴塞隆拿世界遺產建築？

分享：
沙頭角海山公園 隱藏巴塞隆拿世界遺產建築？

沙頭角海山公園 隱藏巴塞隆拿世界遺產建築？

在深圳鹽田區、沙頭角保稅區附近的海山公園內，隱藏着一個世界有名的歐式建築群，其藝術塔和馬賽克圖案獨具風情。建築群於2000年已落成，3年前深圳地鐵8號線通車後，才在網絡上爆紅，成為打卡熱點。這建築群有甚麼亮點？   

灣區打卡｜海山公園藝術塔 天然材料拼砌成歐式建築

在海山公園最高處，一座由彩色瓷磚拼砌而成的藝術塔昂然佇立，成為公園最亮眼的地標。塔尖有「珍珠貝殼」，塔身環繞着一個個「海螺」，塔底則仿似一個原始石窟，整座塔甚具歐洲中世紀原始建築的特色。藝術塔下，大量色彩斑爛的瓷片、玻璃、金屬拼貼而成的建築、波浪形石櫈、七彩金龍等等，構成一個童話般的世界。

Ad Block
位於鹽田區的海山公園，歐式建築藝術塔及建築群，外型典雅亮麗。 （網上圖片）

位於鹽田區的海山公園，歐式建築藝術塔及建築群，外型典雅亮麗。 （網上圖片）

灣區打卡｜藝術塔夢幻彩梯 飽盡鹽田海景

塔下的石窟中，有一座通往塔頂的螺旋樓梯，充滿夢幻色彩。拾級而上，可盡覽公園及鹽田濱海的景色，令人仿如置身歐洲。

海山公園藝術塔內的石窟有一條旋轉型長樓梯，能通到塔內，窟中的馬賽克造型布置極吸晴。 （網上圖片）

海山公園藝術塔內的石窟有一條旋轉型長樓梯，能通到塔內，窟中的馬賽克造型布置極吸晴。 （網上圖片）

灣區打卡｜仿西班牙大師風格 巨型蜥蜴成亮點

塔前一座像蜥蜴的巨型雕塑亦是亮點之一。蜥蜴由馬賽克風格的石頭、瓷片、玻璃拼砌出來，造型栩栩如生；細看之下，材料經過精細的打磨，光滑無比，堪稱藝術傑作。

有趣的是，這個建築群還與世界遺產建築有關：是借鑑西班牙建築家安東尼·高迪（Antoni Gaudi，1852-1926）的名作而建。高迪被譽為19世紀最偉大的建築家之一，喜歡觀察大自然萬物，如樹木，天空，風，沙，動物，並把這些事物的形狀、特性融入創作中。他運用了大量的圓滑曲線代替單調刻板的棱角，這在當時的建築物中很少見。 高迪認為，直線充滿人工痕迹，曲線才是渾然天成的。

海山公園內的蜥蜴（左）模仿自大師高迪作品「桂爾公園」內的蜥蜴（右）。（網上圖片) 海山公園的藝術塔 (左) 模仿大師高迪位於巴塞隆拿的建築「聖家堂」，塔頂及造型都頗具大師之風。（網上圖片)

灣區打卡｜海山公園建築仿世界遺產 打卡必到

他在巴塞隆拿創作的7個建築物被聯合國教科文組織列入世界遺產名錄。而海山公園的藝術塔便是借鑑自名作「聖家堂（Sagrada Familia ）」，巨型蜥蜴則與「桂爾公園（Guell Park）」中的蜥蜴非常相似，流線型馬賽克石櫈也與桂爾公園內的很相似。

Ad Block
高迪大師認為曲線是渾然天成的設計，故很喜歡流線型的造型，海山公園內的藝術步道就充滿他的風格。（網上圖片)

高迪大師認為曲線是渾然天成的設計，故很喜歡流線型的造型，海山公園內的藝術步道就充滿他的風格。（網上圖片)

這些建築於90年代中，在深圳鹽田區政府的牽頭下開始建設，於2000年落成，供市民作休憩之用。除了藝術塔外，園內還有極具中式風格的建築，有梅花亭、健身徑，還設有大量的象棋棋盤，供市民休閒作樂。有空來沙頭角玩樂的話，千萬不要錯過這個別具特色的歐式公園 !

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注】

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受