深圳智慧生活創想館｜「時空隧道」如置身電影場境 88級音樂樓梯極具美感

深圳5G基站密度位於全國前列，各種未來場景都能夠在深圳先行先試。在高科技集聚的南山區，便有一個「深圳智慧生活創想館」，是全國首個以展示未來智慧生活為主題的體驗館，獲評選為「深圳市科普基地」及「廣東省科普基地」。具體有甚麼亮點？

結合雲計算及AI 深圳智慧生活創想館充滿未來感

「深圳智慧生活創想館」位於南山區科技園超級總部核心區域，即三諾智慧大廈3樓。另外騰訊總部大廈就在旁邊。深圳智慧生活創想館由深圳市科技創新委員會支持，深圳三諾集團、深圳市工業設計產業協會、深圳市物聯網協會共同建立，是展示深圳的智慧科技和未來家庭生活場景的官方展覽館。創想館以家庭生活為核心，集雲運算、移動互聯網、物聯網、數碼內容、資訊互動與跨界融合於一體，透過聲、光、電 及多媒體等科技，設計出一系列未來家庭生活的應用場景。