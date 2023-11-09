深圳智慧生活創想館｜「時空隧道」如置身電影場境 88級音樂樓梯極具美感

深圳5G基站密度位於全國前列，各種未來場景都能夠在深圳先行先試。在高科技集聚的南山區，便有一個「深圳智慧生活創想館」，是全國首個以展示未來智慧生活為主題的體驗館，獲評選為「深圳市科普基地」及「廣東省科普基地」。具體有甚麼亮點？
結合雲計算及AI 深圳智慧生活創想館充滿未來感
「深圳智慧生活創想館」位於南山區科技園超級總部核心區域，即三諾智慧大廈3樓。另外騰訊總部大廈就在旁邊。深圳智慧生活創想館由深圳市科技創新委員會支持，深圳三諾集團、深圳市工業設計產業協會、深圳市物聯網協會共同建立，是展示深圳的智慧科技和未來家庭生活場景的官方展覽館。創想館以家庭生活為核心，集雲運算、移動互聯網、物聯網、數碼內容、資訊互動與跨界融合於一體，透過聲、光、電 及多媒體等科技，設計出一系列未來家庭生活的應用場景。
融合工作、教育、娛樂 不出戶知天下事
全館主要區域分為智慧3D數碼影音體驗館、時代智造館、智慧之窗、智慧產業綜覽，以及未來創想館。在智慧3D數碼影音體驗館，高科技螢幕實時呈現網絡資訊，戴上特製的眼鏡，能夠看到3D情境，甚至能夠嗅到或接觸到螢幕中的「物體」，有親臨其境的現實感，且足不出戶就能知天下事。
深圳智慧生活創想館 夢幻場景極吸晴
時代智造館則展示了網絡辦公室場景，由互聯網及內聯網建構成未來辦公室的系統，能夠在不同空間進行會議，讓處於不同地方的人員都能夠共同創作及工作。創造館的未來教室，則更注重研究如何讓學生更好投入學習並即時知道學習的成果。館內的「時空隧道」是另一亮點，時空隧道由「時代智造館」通向「未來創想館」，由現實穿越到未來，夢幻場景有如置身電影中。
未來創想館 黑科技跨界應用超乎想像
進入「未來創想館」，家中各種電器及娛樂設備，都能夠透過大數據、物聯網、雲服務及人工智能，進行跨界的應用，例如透過AI，電視機可以掌握人的娛樂喜好，送上不同的娛樂訊息。整體來講，深圳智慧生活創想館集高科技系統與資訊應用，呈現一個個跨界融合的未來生活場景。在這裏，展示的不但是嘖嘖稱奇的智慧場景，還有高科技與人類智慧的融合成果。
三諾智慧大廈 音樂樓梯必到
如果來到此處進行公民科考察，除了探秘深圳智慧生活創想館外，三諾智慧大廈也是參觀亮點。這裏有88級的音樂樓梯，每一步都伴隨悅耳的音樂。此外，有樓高達26米的大堂，極具美感。
總建築面積達55,000平方米的三諾智慧大廈，集商務辦公、研發設計、餐飲、文化健康、行政公寓，以及智慧生活館於一體。當中的深圳智慧生活館便是深圳市政府精心打造的科技基地，多次獲評選為「深圳市科普基地」，及「廣東省科普基地」。