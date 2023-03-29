深圳暴雨航班取消旅客跪地求起飛　內地網民：應該跪老天爺停雨才對

最近深圳連遭暴雨侵襲，致機場航班大受影響，有航班更因天氣延誤而遭取消，而取消一事令部分旅客情緒崩潰，甚至跪地求航班起飛。 內媒報道，日前受廣東強對流天氣影響，深圳單日雨量躋身中國前三多，令深圳寶安國際機場一航班，原定25日中午12時15分起飛，最後旅客們在機場內等待十多小時後，26日凌晨1時卻被告知航班最終取消。

旅客情緒崩潰跪地求起飛 取消一事公布後，現場有數名旅客情緒崩潰，在櫃位附近跪下，要求航班起飛；亦有人大叫「要見領導」，以及要求賠償。 而當日同樣滯留機場的另一旅客表示，暴雨造成航班無限延誤，改簽都要排隊，更引起不少紛爭，「插隊吵架的、航班突然取消吵架的、延誤吵架的，我在菜市場都沒見過這麼熱鬧」。 機場人員：保障乘客安全才可起飛 對此事件，寶安國際機場機場工作人員回應，有些可能旅客因為有急事想著急地乘坐航班，並稱當天現場有調度人員安撫情緒崩潰的旅客；又強調航班運行的首要任務是保障乘客的安全，以及航道的通暢，恢復通暢後才能載客。 至於涉事航班的東方航空表示，航班取消是由於華南強對流天氣影響導致，相關業務部門都是按流程規定處置的，已經全部處置好。