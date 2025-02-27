深圳樓盤地盤掛假地鐵站牌　涉虛假宣傳被調查

越來越多港人北上置業，樓盤發展商往往在宣傳時稱「鄰近地鐵概念」招徠，惟當中或有取巧。內地傳媒報道，深圳市光明區有民眾近日發現，當地一處樓盤售樓現場架設多塊寫有「李松蓢站」字樣的地鐵站指示牌，質疑非官方標誌，只屬開發商宣傳手法，涉誤導消費者。深圳市市場監督管理局光明監管局稱，縱使房地產宣傳依據相關法律法規已毋須審批、許可，製作並設立地鐵標識牌及地徽亦非該局審批事項，不過執法人員周日（23日）已對其涉嫌虛假宣傳違法行為進行立案查處，將進一步展開調查，如發現存在虛假宣傳違法行為，將依法依規對開發商進行處理。
網民質疑「十幾年前的老套路」
樓盤名為偉城賢德瑞府，其宣傳板旁架設地鐵站點指示牌，印有深圳地鐵13號線及26號線圖樣，外觀與深圳地鐵官方指示牌相似。惟有網民質疑指示牌並非官方標識，「地鐵13號線北段還沒有通車，地鐵26號線也沒有過審」、「可能是有相關規劃，但不知道未來何時會開始施工」、「這是十幾年前的老套路，除了地鐵交通類的宣傳，像學區房的規劃也容易被開發商拿來做文章。」
市市場監督管理局光明監管局表示，經核查，執法人員現場發現上述地鐵標識指示牌已被拆除，樓盤負責人稱相關宣傳是由營銷中心設立，後續將進一步調查，如發現存在虛假宣傳違法行為，將依法依規處理。
13號線預計年底通車 26號線未納入
李松蓢站工程名為公明北站，為深圳地鐵13號線二期（北延）的終點站，位於光明區李松蓢片區炮台路。2024年4月確定站名為李松蓢站。官方消息顯示，2025年年底前，深圳地鐵13號線二期（北延）有望建成通車，但李松蓢站將來是否會通地鐵26號線，仍存在諸多不確定性。
深圳地鐵相關工作人員表示，經核實上述標識為開發商私自制作，已向對方提出異議，據其了解，地鐵26號線未納入深圳地鐵五期工程，目前暫時沒有詳細規劃。