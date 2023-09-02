深圳機場推「經深飛」優惠 包括港人食、住、行、購專享福利

深圳機場為吸引更多港人，推出專享的「經深飛」禮包，涵蓋在該機場食、住、行、購物等多重優惠。 機場餐飲 購物 住宿有優惠 內地傳媒報道，8月24日至9月底，香港旅客乘坐中旅巴士、冠忠環島巴士、永東巴士，以及中港城碼頭船班前往深圳機場T3航站樓，或機場碼頭轉乘航班的，均可領取一份禮包。禮包包括有機場餐飲消費代金券、航站樓精選商戶折扣券、國內貴賓休息室折扣券、機場凱悅酒店折扣券等等。同時，香港旅客在同程旅行平台購買機票，憑回鄉證可獲得一張深圳始發航班優惠代金券，即領即用。

每天170班跨境巴士往返香港 為方便香港旅客到當地乘機，深圳機場還完善乘機各環節服務細節，目前已實現回鄉證辦理自助值機（自助登機手續 ）、自助托運、自助安檢驗證等多項刷證自助服務，同時在各登機口廣播增加粵語播報，並對視窗問詢崗位人員加強粵語培訓。另外，深圳機場近期已每天增加50班往返香港的跨境巴士，令班次達到170班，覆蓋香港的港島、九龍、新界、大嶼山、迪士尼樂園等30多個站點，高峰期深圳機場發車間隔為20分鐘，包括通關時間單程約90至150分鐘。