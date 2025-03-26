深圳機場為何改名？　因為讀音不吉利？

3年建成 極速發展 1980年8月深圳經濟特區成立，當局很快決定要在當地興建一座機場作配套，並於翌年開始邀請專家作選址勘察。 據報道，當年專家曾勘察的地方，包括黃田、后海灣、西鄉、羊台山、南頭、福田等十多個地方。 經過地形、城市規劃等因素綜合考慮，當局1988年確定機場建在西部的黃田，並根據其所在位置命名「深圳黃田機場」。同年年底，機場奠基儀式在黃田村舉行。 1991年10月12日，只用了不到3年時間建設的深圳黃田機場通航；它的發展和建設速度一樣驚人，到了第二年，黃田機場的吞吐量達166萬人次，躋身國內大型機場之列。

「黃田」太像「黃泉」？ 與「黃泉」太相似的說法是否可信？官方又如何解說？ 深圳市檔案館官網一篇題為《深圳寶安國際機場的由來》的文章，提到機場改名的原因有兩個。 一是機場選址是在黃田村和福永鎮下十圍村交界處，其中黃田村佔地約80%，下圍村佔地約20%。但實際建成後，機場紅線範圍大部分在下十圍村，所以機場稱「黃田」與實際地名不符。 第二個原因便是「黃泉」了。文章說：「『黃田』二字在粵語及閩南語中與『黃泉』極為相似，易使人產生誤解，影響機場聲譽，當地群眾對此也有意見。」

改以「寶安」為名 由此可見，民間流傳說的法算並非無稽。此後深圳方面向中國民航總局申請改名，結果機場去掉了「黃田」，改用其所在區「寶安」作為名稱。 其實中國曾經改名的機場不少，有的是升格國際機場後，在名稱中加入「國際」二字，就像上文提到的「深圳黃田機場」改稱「深圳黃田國際機場」。 有的則為了提升當地的形象或知名度等原因，例如雲南大理的機場，原名是「大理荒草壩機場」，後來改稱「大理鳳儀機場」，馬上高雅了。 同類的例子還有很多：珠海三灶機場2012年改稱珠海金灣機場；而天津濱海國際機場在1995年以前名為張貴莊機場，被很多網友認為「有點鄉土氣」。