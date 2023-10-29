深圳歡樂谷過山車事故傷者增至28人 17人留醫4人住ICU

深圳歡樂谷過山車「雪域雄鷹」上周五發生碰撞，初時指8人受傷，但當局今晚發出的最新通報指，港大深圳醫院、南山醫院和華僑城醫院3間醫院共接收28人，其中11人經檢查無礙後自行離開。目前共有17人住院，當中4人因顱腦損傷、骨盆骨折等受傷留醫深切治療部(ICU)，無生命危險；13人為軟組織挫傷和輕微骨折等，在普通病房繼續觀察治療。

歡樂谷｜過山車升至最高點下滑撞另一落客過山車

據深圳歡樂谷官網介紹，全球至尊彈射式過山車「雪域雄鷹」的刺激指數為五顆星。《每日經濟新聞》事發翌日報道稱，多位網友向記者表示，事發時一輛過山車出站後，在升至最高點時，突然垂直向後滑落。而後面的過山車剛結束一圈，正在進站停車，避無可避的後車被猛烈撞擊，多位乘客受到衝擊。從現場傳出的圖像、視頻資料可以看到，有受傷遊客倚靠在座位上，一旁也有人頭部受傷。

報道又指，「雪域雄鷹」過山車的安全問題或許早有徵兆。事故發生前一日(26日)，網友田月剛好乘坐了出事的過山車。她回憶稱，自己在「雪域雄鷹」排了兩次隊，「第一次是在中午12時，當時說設備壞了，需要檢修，我們就先去其他地方逛了一圈」。等到當天下午3時，田月終於登上過山車，卻發現車輛前排出現了問題，「就在第一排的一個座位，有個學生坐在那裡，他怎麼都解不開安全帶。後面來了維修的工作人員，把安全帶扣給換了」。