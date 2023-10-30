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2023-10-30 12:44:42

深圳歡樂谷過山車碰撞傷者「8變28」 內媒狠批擠牙膏式公布

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深圳歡樂谷過山車碰撞傷者「8變28」 內媒狠批擠牙膏

深圳歡樂谷過山車碰撞傷者「8變28」 內媒狠批擠牙膏

深圳主題樂園歡樂谷上周五(27)發生過山車碰撞事故，當局最新通報指共有28人受傷，仍有17人留院，其中4人因腦損傷、骨盆骨折等，仍在重症加護病房(ICU)觀察救治，生命徵像平穩。內媒引述歡樂谷負責人解釋，最初通報稱只有8人受傷，是指由救護車送往港大深圳醫院救治的傷者，其後陸續有傷者自行到附近其他醫院求醫，部分傷勢較輕的人已自行離開醫院，「傷者每天進進出出下，有關數據是變化的」。

內媒《極目新聞》今日(30)發表評論文章，批評如果只看歡樂谷最初通報，令人感覺是輕描淡寫、事故並不嚴重，認為若當初傷者數量無法確認，應在通報中加上「受傷人數在進一步了解中」，批評不管是歡樂谷的閉園安全檢查公告，還是受傷人員數據的公佈，給人一種沒有把這起安全事故當成大事來辦的態度，在輿論的壓力下，像「擠牙膏」似的一步步推進。

 

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誤導民眾圖「大事化小」

文章亦批評即使稍後有自行赴醫院的傷者，恐怕是歡樂谷的緊急管理出現問題，「如果事發後組織有序，傷者怎麼會自己去醫院？」，強調對事故造成的後果以及處置措施，向公眾公佈時數據要盡量詳實，情況要真實。否則，就有誤導民眾或「大事化小」的嫌疑，「如果大眾的信任感沒有了，必然會影響經營。」

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