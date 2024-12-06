深圳深江鐵路工地路陷 13工人失聯 居民疏散 暫住酒店

央視網等報道，事發於深圳寶安區航城街道洲石路，深江鐵路5標段施工工地，項目由中鐵四局、廈深鐵路廣東公司等負責建設。周四，附近路段繼續實施交管，消防與應急管理部派出59輛消防車、219名消防救援人員到場施救，惠州危險化學品車隊、運泥車等大型裝備亦陸續抵達。

深圳市寶安區一處深江鐵路工地周三晚11時許突然大面積路陷，13名工人失聯，逾200名消防員全力救援，至周四搜救工作仍持續。當局於多處封路並緊急疏散附近居民，有居民暫住酒店。廣東省政府已成立調查組，調查事故原因。

當局疏散居民的行動持續至周四上午，有居民說11時許才接獲通知要撤離，「要立刻走，收拾好東西就走了」。當局並沒安排安置點，有居民暫住朋友家中，估計要待兩三日才能回家。有人租住酒店，但據知區內不少住宿設施已客滿。

廣東省委書記黃坤明、省長王偉中在場指揮救援時強調，要在安全基礎上全力搜救被困工人，把搶救生命放在首位。當局指，除了加緊搜救，也會對周邊進行加固、封堵流沙並加快排水，阻止坍塌面積擴大。

深江鐵路連接5地 預計2028年通車

深江鐵路是深圳連接江門的高速鐵路，正線全長116公里，設計時速250公里，途經深圳、廣州、東莞、中山和江門，是「八縱八橫」高鐵網絡的主要通道之一、沿海通道的主要組成部分，2022年10月開始施工，預計28年通車，屆時由深圳至江門車程可縮短至1小時，由深圳至南沙僅半小時。

由於路線跨過廣州、東莞之間，珠江入海口地質水文條件複雜，當局考慮多個設計方案，最終由公路、鐵路兩用大橋改為隧道，而深江鐵路珠江口隧道全長13.96公里。