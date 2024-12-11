深圳灣住宅單位燃氣爆炸波及多層 有人墜樓消防證一死(多圖有片)

深圳傳媒報道，今日(11日)下午位於深圳灣的住宅高樓悅府二期一層單位發生了爆炸，至下午明火已被撲滅，事故造成1人死亡，無其他人員受傷，事故原因正在進一步調查。
網上影片及照片可見，爆炸波及上下多層單位，窗戶均被炸碎，冒出大火濃煙，遠方均可目擊。深圳消防表示，今日下午2時46分接到報案，南山區粵海街道悅府二期一棟發生警情，指揮中心調派16輛消防車、80名消防救援人員到場處置。新京報報道，起火建築40多層，消防初步排查起火地點位於住宅大樓28層C戶附近，原因為燃氣爆炸，爆炸原因仍在調查，事發後有人員墜樓，目前已被急救車帶走。目前，27、28、29層明火已被撲滅，30層仍在起火，消防救援人員正在撲救。消防人員在31層設置了圍堵，防止火勢擴散。目前已從5層搜索至41層，已經發現並疏散了4名住戶，4人均意識清晰。
一名目擊者表示當時她看到燒碎的布料從起火樓層掉落，過了約1分鐘後，一人從起火樓層附近墜落。
目前尚不清楚爆炸的具體原因和是否有人員受傷；有網民聲稱有住戶及寵物犬墜樓，但暫時未能證實真偽。據目擊者稱，爆炸產生的衝擊波令附近的地標建築「春筍」摩天大廈也受到了影響，「爆炸的時候很大聲，我們桌子和玻璃都震了」。
12月11日，深圳灣頂級毫宅煤氣爆炸。深圳湾华润瑞府住宅每平高達20万。 pic.twitter.com/SIZHae7M7h— 鳳凰綠葉 (@FHLY2021) December 11, 2024