深圳灣住宅單位燃氣爆炸波及多層 消防證有人墜樓(多圖有片)

深圳傳媒報道，今日(11日)下午位於深圳灣的住宅高樓悅府二期一層單位發生了爆炸。網上影片及照片可見，爆炸波及上下多層單位，窗戶均被炸碎，冒出大火濃煙，遠方均可目擊。深圳消防表示，今日下午2時46分接到報案，南山區粵海街道悅府二期一棟發生警情，指揮中心調派16輛消防車、80名消防救援人員到場處置，具體情況待進一步核實。

新京報報道，起火建築40多層，消防初步排查起火地點位於住宅大樓28層C戶附近，原因為燃氣爆炸，爆炸原因仍在調查，事發後有人員墜樓，目前已被急救車帶走。目前，27、28、29層明火已被撲滅，30層仍在起火，消防救援人員正在撲救。消防人員在31層設置了圍堵，防止火勢擴散。目前已從5層搜索至41層，已經發現並疏散了4名住戶，4人均意識清晰。