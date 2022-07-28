深圳父嫌兒子太吵怒掟鍵盤爆頭 法院判緩刑

深圳有父親嫌兒子太吵，失控掟鍵盤，導致兒子重傷，被判緩刑。圖片非當事人。(互聯網)

學生放暑假，家長頭都大，深圳羅湖一位父親就嫌大仔不肯出去玩，與弟弟在家嘈喧巴閉，還駁咀駁舌，失控用衣架暴打大仔，甚至隨手抄起電腦鍵盤掟過去，結果掟中大仔頭部，導致大仔頭破血流，傷勢達到「重傷二級」。這位暴躁的父親近日因「過失致人重傷罪」，被判有期徒刑8個月，緩刑一年。

深圳羅湖區人民檢察院近日特意發文，講述這宗發生於2020年8月暑假期間的案件，指案中父親事後後悔不已，事件還對大仔造成一定心理陰影。

羅湖檢察院提醒家長對子女要嚴慈相濟

文章提醒，「管教孩子是每個家長的一門必修課」，家長對子女要嚴慈相濟，關心愛護與嚴格要求並重；尊重差異，根據年齡和個性特別加以引導；平等交流，給予尊重、理解和鼓勵。

此外，家長應與子女加強溝通，「也許孩子們會貪玩、會偷懶、甚至會撒謊、會叛逆，但作為家長，要學會接納、學會引領，引導他們朝正確的方向調整」，同時合理安排假期計劃、作出適當的獎懲等，「試著多了解孩子，看看他們做每件事情的真實原因是甚麼，再做相應的處理」。

羅湖檢察院：控制情緒 免造成憾事兼觸犯法律

文章又呼籲家長，在覺得子女難以管教、開始發怒時，注意控制情緒，記住「憤怒、暴力會帶來傷害，甚至是難以磨滅的傷害、讓人悔恨的傷害」，以免造成憾事，還觸犯法律。

