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2024-01-19 17:45:47

深圳男剛踏入電梯即遇故障下墜　右腿卡在兩層樓之間險截肢（有片）

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深圳男子剛踏入電梯即遇故障下墜　一條腿卡在兩層樓之間險截肢（有片）

廣東深圳一名男子近日搭乘電梯時，突然遇到故障，導致他一條腿被夾在電梯門外，全身痛彈不得，所幸消防隊及時到場將他救出，才沒釀成更大悲劇。

腿部已出血和麻痺

根據深圳光明消防救援站消息，16日上午獲報，在光明區鳳凰街有人受困電梯，查看事發當下的監視器畫面，可以看到該名男子邁開左腳走進電梯，結果下一秒電梯突然關門下墜，導致他的右腳在後來不及踏前，被卡在縫隙間動彈不得。

消防隊隨即出動2輛消防車、11名救援人員，到場後發現男子的大腿根部卡在8樓與9樓之間，腿部已出現出血和麻痺狀況，情況相當危急，如果再拖下去，可能會面臨截肢，於是消防隊立即協同電梯維修公司，先對電梯井進行急停操作，防止電梯二次下墜，接著使用液壓破拆工具組，對電梯夾層進行擴張，以便有足夠空間救援。

消防隊到場後進入電梯井進行救援。（圖／翻攝微博）

8分鐘後成功救出受困男子

經過8分鐘後，救援隊成功將受困男子救出，並移交給現場醫護人員處理，所幸沒有大礙。

深圳消防隊提醒，當電梯超載或是出現故障時，會出現加速下墜的狀況，最後撞到底部的緩衝器，民眾若受困電梯，應第一時間按下報警按鈕或撥打電梯緊急救援專線，之後耐心等待救援，千萬不要盲目自救，避免讓電梯二度下墜。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖）

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