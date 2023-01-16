深圳男收詐騙電話擬營救騙徒 對方平靜回應「我們是回不來的了」

柬埔寨等地打工騙案引起無數關注，一些人知悉電騙案騙徒多數是被「賣豬仔」、「身不由己」後，收到詐騙電話都與對方「聊一聊」。深圳一名男子近日接到詐騙電話後，更與對方「講數」，問「你直接說你要騙我多少錢」，甚至試圖拯救對方，詢問是否需要幫忙報警或者聯絡家人，惟對方平靜回應稱，「我們是回不來的了」、「(報警)沒有用，並沒有甚麼鳥用」、「非常感謝你的幫助」。

騙徒自稱身處新加坡 指報警無用

該名男子上周四在網上分享自己與騙徒的對話。從相關短片可見，男子開著擴音器，問對方要騙多少錢，對方以機械式語氣回應稱，「啊不多不少9萬6也是可以的先生」。男子隨即嘲笑「你去緬北多學幾年吧」，沒想到對方回應稱，「我這邊已經來了3年了，我在新加坡」，還聊起「詐騙業務」，稱其業務並不繁忙，但每日都有開單，沒有佣金可收，「我們是回不來的了，這邊是被強制性綁定的」。

騙徒稱只要不說電話號碼 談甚麼都可以

男子又問，「我這邊幫你報個警有用嗎？」對方沉默一會後表示，「沒有用，並沒有甚麼鳥用，我們這邊有嘗試過，並沒有任何作用」。對方還談到，自己來自雲南西雙版納，並對男子擬索取其家人聯絡方法幫忙聯繫，稱「但凡我們說電話號碼，都會被電棍揍打」。對方更透露，電話都有被錄音，但只要不說出電話號碼就沒有問題。最後對方感謝男子的幫忙，「非常感謝，祝你生活愉快」，並要求男子先行掛線，否則「等一下我們又被打了」。

網民質疑對話真偽 並指「騙子每句話都別當真」

有網民感慨，「想投機取巧的人才會被騙去。不過還是挺心酸的」、「可憐之人必有可恨之處，踏踏實實生活，少動一夜暴富的心，可以少走很多歪路」。也有網民認為，「聽完沒感覺這個人是真心助人；對方也沒說甚麼實話」，並質疑「演的吧」、「騙子在玩一種很新的手法？」、「這個騙子他是不是想裝可憐然後騙取同情心？」、「騙子的話，我一個字都不敢相信的」、「收起同情心吧，騙子的每一句話都別當真」、「即使是真的也不同情」。