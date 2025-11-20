深圳男誤飲化骨水 心跳驟停26次

據內媒報導，一男子將用剩大理石拋光劑裝進樽裝飲料的膠樽內，但自己忘記樽內為拋光劑，並不小心喝下後，被緊急送入院。男子曾7小時內26次心跳驟停，命懸一線，醫院經過4天96小時的搶救，最終成功救回男子。

誤飲拋光劑

據內媒報導，在10月20日凌晨，老高（化名）又渴又累，順手拿起桌上的一瓶飲料暢飲，唯該膠樽內並不是飲料，而是幾天前他裝進膠樽的大理石拋光劑。一瞬間一股灼燒般的劇痛在老高喉嚨蔓延。據內媒報導指，老高誤飲的大理石拋光劑，內含氟矽酸鹽、氫氟酸（俗稱化骨水）等具有劇毒和腐蝕性的化學品。