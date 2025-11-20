深圳男誤飲化骨水 心跳驟停26次

據內媒報導，一男子將用剩大理石拋光劑裝進樽裝飲料的膠樽內，但自己忘記樽內為拋光劑，並不小心喝下後，被緊急送入院。男子曾7小時內26次心跳驟停，命懸一線，醫院經過4天96小時的搶救，最終成功救回男子。
誤飲拋光劑
據內媒報導，在10月20日凌晨，老高（化名）又渴又累，順手拿起桌上的一瓶飲料暢飲，唯該膠樽內並不是飲料，而是幾天前他裝進膠樽的大理石拋光劑。一瞬間一股灼燒般的劇痛在老高喉嚨蔓延。據內媒報導指，老高誤飲的大理石拋光劑，內含氟矽酸鹽、氫氟酸（俗稱化骨水）等具有劇毒和腐蝕性的化學品。
7小時內發生26次心跳驟停
誤服了約200毫升大理石拋光劑後，當日凌晨5時，老高被救護車緊急送入南山醫院重症醫學科。到院時，老高已經昏迷，醫院發現其代謝性酸中毒與多器官功能損傷明顯。院方立即急救，唯毒性發作的猛烈程度超出預期。入院2小時，老高在約7小時內發生26次心跳驟停，醫療團隊在此期間，為他實施了26次心臟除顫及反覆心肺復甦搶救，相當於平均每16分鐘就要為他進行心臟除顫。
11月2日康復出院
院方使用抗心律失常藥物，仍難以穩住他的心跳，而且有心源性休克，即心臟泵功能嚴重衰竭，不能維持血液循環。經緊急評估並與家屬緊急溝通，院方啟動VA-ECMO（人工心肺），以替代老高瀕臨衰竭的心肺功能。院方經過全力救治，老高的心臟功能逐漸改善，腎功能恢復至正常，10月29日轉入普通病房，在11月2日康復出院。
南山醫院：化學品應用原裝容器並單獨存放
南山醫院提醒，家中必須做到「瓶瓶罐罐」分明，清潔劑等化學品應使用原裝容器並單獨存放，切忌與食品飲料混放，而且使用後務必立即擰緊瓶蓋，並放置在兒童和老人不易拿到或誤認的地方。