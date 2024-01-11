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2024-01-11 14:52:32

深圳男買樓一周即遇劈價40萬 發展商：中介虛假宣傳拒退差價

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不少涉事住戶均於露台掛橫額抗議開發商降價。(《澎湃新聞》)

不少涉事住戶均於露台掛橫額抗議開發商降價。(《澎湃新聞》)

內媒《澎湃新聞》昨日(10日)報道，有深圳居民去年11月在當地買樓後，不足一周就遇上發展商「大劈價」，差價高達40萬元（人民幣，下同），令他相當憤怒，要發展商退回差價，多家地產中介均堅稱曾被告知有八五折優惠和返現，但發展商堅稱未有降價，更指是中介虛假宣傳，故無法退款；不少涉事住戶均於露台掛橫額抗議開發商降價。

不少涉事住戶均於露台掛橫額抗議開發商降價。(《澎湃新聞》) 周先生詢問中介證實確實存在八五折優惠和返現(《澎湃新聞》)

多戶露台掛橫額抗議

報道指，深圳居民周先生於去年9月在深圳龍崗區的招商臻城花園看中一套商品房，和發展商多次溝通後以備案價87折的優惠成交。鑑於內地樓市變化大，周先生11月在支付10萬定金前，特地在售樓部詢問有沒有最新優惠，「當時售樓部銷售說是備案價的87折，只有剛開盤有85折優惠，現在已經是最低優惠了」，於是當場支付首期，並辦理按揭手續。

惟在買樓後不足一周，周先生在一間地產中介公眾號上看到該樓盤的廣告，稱該樓盤的商品房在備案價85折優惠上，再有高達30萬至50萬元回贈，令他相當氣憤。他稱買樓的房產備案價為497萬，不到一周就大幅減價，差價達40萬元。

另外，當日申請按揭時，銀行曾聯絡他，稱提供的按揭資料有問題，需要補充資料，但自己發現優惠額不同後，在未補充資料的情況下，當天被通知貸款已經發放。

多名代理證實減價

周先生12月往售樓部，要求按照最新優惠方式退還差價，售樓部項目負責人當場稱公司需要開會討論事件該如何處理，但翌日周先生被告知不獲退款。

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促通過政府或法律途徑解決

報道以買家身份向多間地產中介代理查詢，均獲回應指存在85折優惠及回贈，但涉事樓盤的售樓部項目負責人表示，樓盤不存在減價銷售行為，周先生所說的優惠是部份中介為吸引客戶而發佈的虛假降價消息。他指已與周先生溝通，可通過政府部門或法律途徑解決，強調「支持消費者通過合理合法的途徑維護自己的權益」。
 

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