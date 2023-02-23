深圳福田好去處2023｜四大熱點時尚文藝俱全 快閃族一日鐵路遊必到

深港通關，周末北上吃喝玩樂一天遊又將變回常態！這幾年深圳地鐵線不斷開通，新的站點沿線開闢了新的商場或文化場所，成為新的打卡熱點。

深圳地鐵特別設計了一張「福田區鐵路沿線遊覽圖」，以港式用語及圖文並茂方式展示福田區的遊玩攻略，成為了通關後北上旅遊的指南。（網上圖片）

在福田口岸過關後乘搭10號線，僅兩個站便到達崗厦地鐵站，這裏有一座2018年才落成了大型購物商場——「One Avenue卓悅中心」。

福田商業區中心最大的商場「One Avenue卓悅中心」外型亮麗，商場內三座建築區域分類清晰，想吃、喝、玩、樂就到不同的區域，北上一日遊的話這個商場可以享受到一站式體驗。（圖片來源：卓越集團官網）

One Avenue卓悅中心以3個主題區域及1條中央大街結合而成，面積足足有4個多香港的太古廣場的面積大小。

這個近年才落成的商場，分西區、東區和北區。西區主要以零售為主，還包括超市和兒童樂園；東區是個半露天商場，內裏餐廳林立，可以稱得上是一個美食城；而北區則以售賣潮流玩物商店為主。

作為福田CBD內其中一個最大的商場，One Avenue卓悅中心外型設計亮麗時尚，吃喝玩樂商舖俱備，是一大早過關後「落腳醫肚」的好地方。

One Avenue卓悅中心外還有一道長達800米的中央大街，是商場的另一大亮點。

中央大道有很多巨型的雕塑和藝術裝置，大噴泉更是一大地標，也是遊人熱門的打卡地。這個集娛樂、人文、生活於一體的購物點，是大家到福田商圈遊玩不能錯過的地方。