深圳租盤驚變垃圾屋家具報銷　房東：那時還覺得租客很漂亮

深圳一名房東控訴，房子租給一個漂亮女租客，沒想到住了五年退租後，竟留下堆積如山的垃圾，甚至多到門打不開。而且地面發黑，整間房子發臭，她只能忍痛將家具通通丟掉。房東表示：「我那時候還覺得她皮膚白白的，很漂亮」。
據《瀟湘晨報》報道，12日一名廣東深圳的房東向媒體投訴，一名26歲的女房客自2019年租下自己的房子，住了五年最近告知不再續住。房東表示，得先點交驗屋後，才能退還押金6,000元人民幣（約6,624港元），不料她從此卻像人間蒸發，手機打不通、短訊也不回。
房東以為鬧命案了
正當房東來到出租房，還以為鬧命案了，因為第一時間門根本打不開。好不容易推開門，她被眼前景象嚇傻了。
因為本來舒適的居住空間，竟被大量垃圾塞爆，包括廚房、沙發、廚台、桌子就連床上都堆滿垃圾，就連浴室廁所的白色地面都已經發黑，房間內也有大面積污垢。而垃圾當中，有紙箱、垃圾袋、餐盒和衣物，整個鋪滿房間地板，幾乎是寸步難行的狀態。
花了兩天兩夜才清空現場
房東只好找來兩名清潔員，花了兩天兩夜才清空現場，垃圾裝了十多車，垃圾袋也有幾十個。由於整個屋內不斷發臭，她氣到將屋內的沙梳化、床和衣櫃等家具通通都丟了，並表示：「全部都不能用了，這些傢俱都不乾淨了」。
報道稱，房東談及整起事件感到無奈，並懷疑女孩有心理疾病，可能已經回老家了，不願再面對這樣的事：「希望這件事能引起一些年輕人的注意，不要再出現這種問題。」
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