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中國
2023-12-27 11:25:24

深圳空中的士開通 10分鐘到珠海 25分鐘到廣州

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深圳市多條城際「空中的士」航線周一（25日）相繼開通，讓民眾乘坐直升機出行節省時間，服務範圍主要在粵港澳大灣區，其中飛珠海只需10分鐘，赴廣州需25分鐘。

深圳市多條城際「空中的士」航線周一（25日）相繼開通，讓民眾乘坐直升機出行節省時間，服務範圍主要在粵港澳大灣區，其中飛珠海只需10分鐘，赴廣州需25分鐘。

在深圳除了的士或網約車以外，還有一種出行方式，就是「空中的士」！內媒報道，深圳市多條城際「空中的士」航線周一（25日）相繼開通，讓民眾乘坐直升機出行節省時間，服務範圍主要在粵港澳大灣區，其中飛珠海只需10分鐘，赴廣州需25分鐘。

乘客上機前需要接受培訓

乘客在乘坐直升機前，需要接受相關培訓、檢查才能登機。為保證遊客安全，整個安檢過程按照民航安檢標準嚴格進行。有乘客表示，坐直升機能俯瞰整個深圳的景色，同時享受到出行的便捷。40公里的路程如乘車在不塞車的情況下，需要40分鐘至1小時，但乘坐空中的士僅需10分鐘。

深圳市多條城際「空中的士」航線周一（25日）相繼開通，讓民眾乘坐直升機出行節省時間，服務範圍主要在粵港澳大灣區，其中飛珠海只需10分鐘，赴廣州需25分鐘。 深圳市多條城際「空中的士」航線周一（25日）相繼開通，讓民眾乘坐直升機出行節省時間，服務範圍主要在粵港澳大灣區，其中飛珠海只需10分鐘，赴廣州需25分鐘。 深圳市多條城際「空中的士」航線周一（25日）相繼開通，讓民眾乘坐直升機出行節省時間，服務範圍主要在粵港澳大灣區，其中飛珠海只需10分鐘，赴廣州需25分鐘。 深圳市多條城際「空中的士」航線周一（25日）相繼開通，讓民眾乘坐直升機出行節省時間，服務範圍主要在粵港澳大灣區，其中飛珠海只需10分鐘，赴廣州需25分鐘。 有乘客說坐在直升機上能俯瞰整個深圳的美景，然後也會感受到出行的一些便捷。 有乘客說坐在直升機上能俯瞰整個深圳的美景，然後也會感受到出行的一些便捷。 乘客在乘坐直升機前，需要接受相關培訓、檢查才能登機。為保證遊客安全，整個安檢過程按照民航安檢標準嚴格進行。

飛行任務單排到下月

直升機機長金許空稱，按一個月30天計算，平均每天飛行班次約10班，從深圳飛到廣州一般需時約25分鐘。空中的士的公司運控部負責人表示，在深圳有20多架直升機參與執行任務，執行班次平均每天20多班，公司的飛行任務單已排到下月，服務範圍主要在粵港澳大灣區。

據悉，聯想後海中心設有一座直升機場，將開通深圳灣到寶安國際機場接駁專線，實現深圳灣到廣州25分鐘、深圳灣到珠海10分鐘的城際飛行，最終形成深圳灣與粵港澳大灣區「9+2」城市群內各運輸機場、城市CBD、重點企業及廠區、高爾夫球場等起降點的互聯互通。

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試運體驗價至少千元

據了解，在試營運期間，搭乘一趟由坪山前往寶安基地的單人體驗價為1,688元人民幣，到福田大中華的標價為988元人民幣，至於多條路線開通後的定價，仍待官方核定。

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