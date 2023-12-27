深圳空中的士開通 10分鐘到珠海 25分鐘到廣州

在深圳除了的士或網約車以外，還有一種出行方式，就是「空中的士」！內媒報道，深圳市多條城際「空中的士」航線周一（25日）相繼開通，讓民眾乘坐直升機出行節省時間，服務範圍主要在粵港澳大灣區，其中飛珠海只需10分鐘，赴廣州需25分鐘。

乘客上機前需要接受培訓

乘客在乘坐直升機前，需要接受相關培訓、檢查才能登機。為保證遊客安全，整個安檢過程按照民航安檢標準嚴格進行。有乘客表示，坐直升機能俯瞰整個深圳的景色，同時享受到出行的便捷。40公里的路程如乘車在不塞車的情況下，需要40分鐘至1小時，但乘坐空中的士僅需10分鐘。