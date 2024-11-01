深圳第一峰「巨石」露空心揭人造 網民：欺騙了我多少年感情？

深圳最高峰梧桐山上一塊刻有「鵬城第一峰」的巨石進行翻修，網民才發現原來是假石，裡面竟是空心，由磚塊和鋼筋砌成。(網上圖片)

深圳最高峰梧桐山上一塊刻有「鵬城第一峰」的巨石，每年吸引大批登山遊客打卡，是市內著名地標。不過近日這塊巨石進行翻修，網民才發現原來是假石，裡面竟是空心，由磚塊和鋼筋砌成，引起熱議，「欺騙了我多少年感情？」

梧桐山海拔943.7米，2009年被列為國家級風景名勝區，是深圳最高峰，因此有「鵬城第一峰」美譽。網傳圖片可見當地居民日前登上梧桐山，發現「鵬城第一峰」正翻修，巨石露出缺口，內裏可見由紅磚墻和鋼筋砌成。

梧桐山景區工作人員表示，巨型「塑石」是2004年時人工打造，目前正在進行為期一個月的翻修至11月28日；將採取水泥灌漿等做法，將「塑石」內部填滿做成實心，日後遊客「在上面拍照都沒問題」。及後官方再度解畫，稱鵬城第一峰的景石一直沒有進行大程度的維修維護，假日的時候很多遊客會攀登到峰頂，直接踩在大石頭上，因此石頭頂面受壓比較厲害，存在安全隱患。所以景區要對內部的安全結構進行修整。