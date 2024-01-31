深圳網紅餐廳「笨羅卜」回收剩飯再賣 店方解釋員工失誤

有網民投訴在深圳的網紅餐廳「笨羅卜」用餐時，目擊職員回收上一桌的剩飯給顧客吃，涉事門市回應餐廳給顧客的米飯都是盛進保溫桶的，保溫桶裡的餘飯通常都會留給內部員工，指事件為員工失誤，錯把留給員工的飯倒在了給顧客準備的米飯上。（影片截圖)

內地社交平台有網民投訴，在深圳的網紅餐廳「笨羅卜」用餐時，目擊職員回收上一桌的剩飯給顧客吃，涉事門市回應餐廳給顧客的米飯都是盛進保溫桶的，保溫桶裡的餘飯通常都會留給內部員工，指事件為員工失誤，錯把留給員工的飯倒在了給顧客準備的米飯上。

該網民稱在等餐時，「發現負責打飯的阿姨把前面幾桌剩下的米飯回收並倒回電飯煲，而這個電飯煲裡的飯是打給新下單的顧客」。不過影片顯示阿姨並非直接把顧客碗的飯回收，而是將保溫桶的飯回收。該名消費者表示，因不知道其他顧客是不是直接拿湯匙挖著吃，所以接受不了這種情況。

稱原留給內部員工

笨羅卜深圳門市負責人回應內媒稱，給顧客的米飯都是盛進保溫桶，本著節約糧食的原則，顧客沒吃完的、留在保溫桶裡的米飯，員工會裝進另外一個電飯煲，留給內部員工，「飯是很乾淨的」。他指該店是剛於去年10月新開，員工也是新來的，因此把裝給員工的飯錯倒進給顧客準備米飯的電飯煲。

辯解不為網民接受

不過，店方辯解仍不為網民接受，批評「就算是員工也不應吃剩飯」、「難保食客沒有弄髒米飯，怎可以回收再吃」、「員工做錯了何事要食剩飯」。